Gewerbeverein zu geplanter Labor-Erweiterung: „Chance nutzen“

In der Diskussion um die Erweiterung des Biotechnologie-Unternehmens Labor Dr. Merk in Ochsenhausen hat sich auch der örtliche Gewerbeverein zu Wort gemeldet und einen dreiseitigen Brief verfasst. Dieser ging am Wochenende an Bürgermeister Andreas Denzel und die Gemeinderäte. In dem Schreiben, das der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt, spricht sich der Gewerbevereins-Vorsitzende Oliver Schiele im Namen seiner mehr als 120 Mitglieder klar für die Erweiterungspläne des Labors aus: „Jetzt ist Ochsenhausen gefragt, diese Chance gemeinsam zu nutzen.“

Schiele schreibt in dem Brief, dass Ochsenhausen sich aus seiner Sicht glücklich schätzen könne, ein solches „Vorzeige-Unternehmen“ aus dem Pharmabereich beheimaten zu dürfen. Nachdem es eine konkrete Bedarfsanmeldung seitens des Labors gebe, müsse diese Chance nun genutzt werden. „Nur mit einer stetigen Weiterentwicklung unserer Unternehmen werden wir es in Ochsenhausen schaffen können, dass unsere Stadt attraktiv bleibt und weitere gute Arbeitsplätze geschaffen werden.“

Das Labor, heißt es in dem Brief weiter, plane für die nächsten zehn Jahre mit einer „erheblichen Ausweitung um circa 200 Arbeitsplätze“. „Der Gewerbeverein ist sich sicher, dass Ochsenhausen derartige Arbeitsplatzzuwächse braucht, um weiterhin mit dem Umfeld mithalten zu können.“ Nur ein Blick nach Biberach, Laupheim und die Umgebung in dem Pharma-Cluster reiche aus, um festzustellen, wie positiv sich die florierende Pharmabranche auf die Region auswirken könne. „Es ist wichtig, hier als Stadt Ochsenhausen mit dabei zu sein“, so der Gewerbeverein. Positive Effekte gebe es zudem unter anderem finanziell durch Gewerbesteuereinnahmen und auch höhere Einkommensteuerumlagen.

Hervorgehoben wird in dem Brief des Gewerbevereins auch, dass das Unternehmen sich nicht mit einem „trivialen pharmazeutischen Produkt“ befasse sondern mit der „Entwicklung eines biologischen Medikaments gegen Krebs“. Es gehe „um nicht mehr und nicht weniger als einen Meilenstein in der Behandlung einer der tödlichsten Krankheiten weltweit“. Umso wichtiger sei es, nun keine Zeit zu verlieren, betont Oliver Schiele. Das Gewerbegebiet Längenmoos sei indes keine Alternative. „Die dortigen Arbeitsplätze und Strukturen können nicht verlagert werden“, erklärt Schiele. Ein von den bisherigen Strukturen gelöster Neubau sei „wirtschaftlich und prozessual“ aufgrund von „entfallenden Synergieeffekten“ nicht machbar.

Schiele bringt auch Befürchtungen zum Ausdruck, dass die Weiterentwicklung der Krebsmedikamente blockiert werde, wenn nun weiterhin Zeit mit der Entscheidungsfindung verloren ginge. Er wirft deshalb die Fragen auf: „Wollen wir wirklich Teil einer Verhinderungskultur sein? Wollen wir wirklich Bedenken einzelner auf deren Wohnsituation gegen die bahnbrechende Weiterentwicklung von Krebsmedikamenten aufwiegen?“ Und weiter: „Sollte eine dieser Fragen mit Ja beantwortet werden, wäre dies ein Schlag in das Gesicht jener Personen, die an Krebs erkrankt sind oder bereits einen lieben Menschen an Krebs verloren haben.“ Ein klares Nein auf diese Fragen würden Bürgermeister und Gemeinderäte mit diesem Brief des Gewerbevereins erhalten.

Der Gewerbevereinsvorsitzende fasst abschließend zusammen, „dass wir mit dem Labor Dr. Merk und dessen Weiterentwicklung unsere Stadt erheblich stärken können und diese Chance wahrnehmen müssen. Daher brauchen wir nun weiterhin klare und richtungsweisende Entscheidungen.“