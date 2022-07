Gewaltiges Werk bravourös gemeistert

Die erste Internationale Kammermusikakademie hat am Sonntagabend im Bibliothekssaal der Landesakademie ihr erstes Konzert gestartet. Erstmals kamen Studierende zusammen, um mit herausragenden Solistinnen und Solisten zu proben und zu konzertieren. Ziel ist die Förderung des kammermusikalischen Spiels von hochtalentierten jungen Musikerinnen und Musikern, die dann zusammen mit ihren Lehrern ein gemeinsames Konzert geben.

Auf dem Programm standen zwei Werke von Franz Schubert: Das „Rondo brillante“ für Violine und Klavier h-Moll, op.70 und das „Oktett für Klarinette, Horn, Fagott und Streicher“, F-Dur. Solisten beim „Rondo brillante“ waren die Geigerin Ida Bieler, Professorin an der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf und der Pianist Konrad Elser, Professor für Klavier und Kammermusik an der Musikhochschule Lübeck. Franz Schubert war ab 1817 wegen der Dominanz und Übergröße seines Zeitgenossen L.v. Beethoven einige Jahre in einer Schaffenskrise, die er 1824 überwunden hatte. In der Folgezeit arbeitete er intensiv an einigen kammermusikalischen Werke, in der auch die aufgeführten Stücke entstanden.

Nach eigenem Bekunden wollte sich Schubert mit dem Oktett „auf diese Art den Weg zur großen Sinfonie bahnen“. Sein „Rondo brillante“ besteht aus einer langsamen Adagio-Einleitung und dem nachfolgenden Allegro. Gleich zu Beginn ist die Dramatik des Stückes an wuchtigen punktierten Akkorden des Klaviers zu spüren, die sofort von virtuosen Umspielungen der Violine umgarnt werden. Diese Dramatik setzt sich im Allegro in gesteigerter Form fort: Ständig ist Bewegung im hochvirtuosen Spiel der Violine, das von packenden Rhythmen des Klaviers untermauert wird.

Beim „Oktett“ orientierte sich Schubert sowohl in der Satzfolge als auch bei der Instrumentenwahl am berühmten „Septett“ von Beethoven. Er erweitert die Instrumentenzahl allerdings um eine zweite Violine zum Oktett. Die Ausführenden: Ida Bieler (Violine), Miclen LaiPang (Violine), Sascha Frömbling (Viola), Konstantin Heidrich (Cello), Paul Sharpe (Kontrbass), Francois Benda (Klarinette), Saxton C. Rose (Fagott), Zora Slokar (Horn).

Dieses „Oktett“ von Schubert war schon bei seiner Uraufführung wegen seiner schieren Länge umstritten, hat es doch, im Gegensatz zur gewohnten viersätzigen kammermusikalischen Form, sechs Sätze, in deren Mitte als vierter Satz das „Andante“ als Variationssatz mit Thema und sieben Variationen steht. Der 3. Satz ist ein rasches Scherzo mit einprägsamem Thema, das von beiden Instrumentengruppen sehr überzeugend unisono vorgetragen wurde. Hier, wie auch bei allen anderen Sätzen, konnte man das ausgezeichnete Zusammenspiel aller Instrumente bewundern. Alle Anfänge, Abschlüsse und heiklen Übergänge wurden von den acht Musikern behutsam und exakt wiedergegeben, sodass die Einheit der überaus komplexen Komposition immer gewahrt blieb.

Das Zentrum der ausgedehnten Komposition ist der 4. Satz mit dem achttaktigen gesanglichen Thema und seinen sieben Variationen. Hier spielte Schubert sein kompositorisches Genie voll aus. Man könnte viele Zeilen mit den kammermusikalischen Finessen und der differenzierten Behandlung von Streichern und Bläsern in diesem Satz füllen. Alle Streichinstrumente, wie auch Klarinette, Fagott und Horn haben solistische Aufgaben, die sie mit Bravour meisterten. Bei den Streichern ist die 1. Violine führend, ihr Pendant bei den Bläsern hat sie der Klarinette. Mit kurzer langsamer Überleitung beginnt der rasante Allegro-Schlusssatz, der mit großem Tutti-Klang und Steigerung zum Unisono-Klang aller Instrumente energiegeladen zu Ende geht. Hier sprengt Schubert fast das kammermusikalische Genre hin zur großen Sinfonie. Großer Applaus belohnte die acht Musiker für ihre großartige Leistung und bravouröse Meisterung dieses gewaltigen Werks.