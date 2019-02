Gesangsverein Reinstetten sucht neue Mitsänger

Die Mitglieder des Gesangvereins Liederkranz Reinstetten haben bei ihrer Hauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr mit vielen Auftritten zurückblicken können.

Schriftführer Ernst Schädle gab den Jahresbericht ab. Es wurden 30 Singstunden abgehalten, bei denen 82 Prozent der Sänger anwesend waren. Bei der Bergmesse in Erolzheim und beim schmerzhaften Freitag in Steinhausen wurde gesungen. Bei der Bittprozession nach Wennedach sang der Verein in der Kapelle in Wennedach. Mitte September fand der Jahresausflug statt.

Am 18. November sang der Gesangverein am Volkstrauertag in der Kirche und am Kriegerdenkmal. Am 4. Dezember sang der Verein nach der Krankensalbung im Pater-Rupert -Mayer-Saal. Den Jahresabschluss bildete am 3. Adventssonntag das Singen im Altenzentrum Goldbach in Ochsenhausen.

Kassierer Franz Ruf teilte mit, dass am Ende des Jahres ein kleines Minus zu verzeichnen sei. Chorleiter Franz Härter war mit dem Probenbesuch im zurückliegenden Jahr sehr zufrieden und wünschte sich, dass es so bleibe. Für die Zukunft sagte er, dass er gerne bereit sei, weiterzumachen, aber es wäre eben wünschenswert, neue Sänger zu bekommen. Ortschaftsrätin Aloisia Wespel übernahm die Entlastung der gesamten Vorstandschaft, die auch einstimmig gewährt wurde.

Einige Sänger wurden für ihren vorbildlichen Probenbesuch besonders geehrt. Nur einmal gefehlt haben Rudi Ehrhart und Siegfried Wespel. Jedes mal anwesend waren der Chorleiter Franz Härter, und Hugo Ehrhart, Dieter Mayer und Robert Held. Eine besondere Ehrung erhielt Rainfried Wespel für seine zehnjährige Mitgliedschaft. Am Ende wurde darüber diskutiert, wie man es anfangen sollte, damit man neue Sänger bekommt.