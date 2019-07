Georg Stöckler (SV Ochsenhausen) hat nach 57 Jahren seine Laufbahn als aktiver Schiedsrichter beendet. Stöckler, der vor zwei Monaten seinen 80. Geburtstag feierte, hat seit 1962 insgesamt 2237 Spiele gepfiffen, was im Schnitt circa 40 Partien pro Saison macht. In all den Jahren konnte sich die Schirigruppe Riß auf seine jederzeit zuverlässige und akkurate Art verlassen, heißt es in einer Mitteilung. Am Rande seiner letzten Begegnung, einem D-Jugendspiel beim SV Ochsenhausen, überreichte Schiri-Obmann Jochen Oelmayer Georg Stöckler einen Geschenkkorb und bedankte sich bei ihm – wie auch der SVO-Abteilungsleiter Albrecht Biechele – für seinen Einsatz an der Pfeife.