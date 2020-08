Genossen werden über personelle Neuigkeiten informiert

Die Mitglieder des SPD Ortsvereins Ochsenhausen-Illertal haben sich zur Jahreshauptversammlung im Ringhotel „Mohren“ in Ochsenhausen getroffen. Die Vorsitzende Sophie Gunderlach berichtete von aktuellen personellen Veränderungen im SPD-Kreisvorstand und den damit verbundenen Nachwahlen einzelner Vorstandsmitglieder.

Die Vorsitzende ging auf den aktuellen Planungsstand der Landtagswahl 2021 ein und freute sich, dass in den Wahlkreisen Biberach und Wangen-Illertal wieder gute Kandidierende gefunden worden seien. Hiernach berichtete Gunderlach von den Aktivitäten des Ortsvereins im Jahr 2019. Sie schilderte, dass die Kommunal- und Europawahl das beherrschende Thema im vergangenen Jahr gewesen sei. Im März 2019 habe eine gemeinsame Veranstaltung der Ortsvereine Biberach und Ochsenhausen-Illertal unter dem Motto „In was für einem Europa wollen wir am Tag nach der Wahl aufwachen?“ stattgefunden. Zu Gast war Europakandidat Matthias Lamprecht.

Die Vorsitzende dankte den fleißigen Mitgliedern für das Verteilern von Flyer und das Engagement beim Plakatieren. Enttäuscht hingegen blickten die Anwesenden auf den Wahlausgang zurück. Im Stadtrat schieden verdiente Ratsmitglieder aus und die Posten konnten nicht nachbesetzt werden. Auch im Kreistag ist das Illertal nicht mehr durch die SPD vertreten, dennoch zeigt sich die junge Vorsitzende kämpferisch. Nach den Wahlen hatte der Ortsverein in Dettingen gemeinsam mit Gästen der SPD Memmingen sein traditionelles Sommerfest mit Ehrungen für verdiente langjährige Mitglieder gefeiert.

Vergangenen Herbst hatten die Ortsvereinsmitglieder bei einer Mitgliederversammlung zum Thema Neuwahlen des SPD-Vorsitzes diskutiert. Das Jahr 2019 ließ die SPD-Ochsenhausen-Illertal mit einem Stammtisch ausklingen. Zu Beginn des Frühjahrs fand im März 2020 eine Mitgliederversammlung zum Thema „Frauen im Ehrenamt“ mit interessanten Diskutantinnen statt.

Die Ortsvereinssitzung im Maifand hingegen via Videochat statt. Gunderlach bedankte sich zum Abschluss ihres Rechenschaftsberichts für die gute Zusammenarbeit der Mitglieder und des Vorstands. Die Kasse und der Vorstand wurden einstimmig entlastet.