Genie trifft auf Jugendliche von heute

Der dänische Komponist und Chorleiter John Høybye hat im Auftrag der Landesakademie ein flottes Musical geschrieben. Ein Anlass ist auch der bevorstehende 250-jährige Geburtstag Ludwig van Beethovens im Jahr 2020. Am Sonntagvormittag ist dieses Kindermusical mit dem Titel „Freunde, Töne, Götterfunken“ im Bräuhaussaal der Landesakademie in Ochsenhausen zum ersten Mal aufgeführt worden. 60 Kinder haben das Musical während der Ochsenhauser Kindersingwoche, kurz „OxKiSi“, einstudiert.

Seine Stilelemente sind Jazz, Swing, Pop, vermischt mit klassischen Passagen und mit 15 Zitaten des großen Komponisten. Der Text ist von Immanuel de Gilde. Über Idee, Konzept und Handlung schreibt dieser: „Ludwig van Beethoven kehrt als Kind zurück in die Jetzt-Zeit. Zusammen mit einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen macht er sich auf die Suche nach seiner eigenen Rezeption als ,größter Komponist aller Zeiten’. Dabei sieht er sich natürlich vielen Neuerungen des heutigen Lebens ausgesetzt wie zum Beispiel neuartiger Technik, modernen Konzertsälen und aktuellen Musikrichtungen.“

So hat Komponist Høybye Rock- und Jazz-Elemente auf musikalisch spannende Weise mit der Originalmusik verknüpft. 15 musikalische Themen des Großmeisters tauchen auf, werden zitiert, werden „modernisiert“. Man hört Motive aus drei Klaviersonaten, aus zwei Streichquartetten, aus dem dritten Klavierkonzert, aus den Sinfonien drei und neun und Zitate aus „Für Elise“

Die Handlung bewegt sich auf zwei unterschiedlichen Zeitebenen. Dieser Einfall hatte bereits im vorigen Jahr zu einem spannenden OxKiSi geführt, als ein Mädchen aus der heutigen Zeit in die Dreißigerjahre „rückteleportiert“ wurde und plötzlich 1933 an der Seite der damals zwölfjährigen späteren Widerstandskämpferin Sophie Scholl in Ulm erschien.

Jugendlicher Beethoven

Diesmal läuft es genau anders herum. Der jugendliche Beethoven wird um mehr als 200 Jahre in die Jetztzeit gebeamt, erscheint plötzlich im feinen Rokoko-Outfit zwischen heutigen jungen Leuten mit ihrer für ihn so andersartigen Kleidung, mit ihren Gewohnheiten, ihren Technologien von Handy bis Smartphone, und er versteht erst einmal gar nichts. Nur eine Gipsbüste im Hintergrund erinnert an den genialen Großmeister der Musik.

„Ludi“ wird kritisch beäugt

Die jungen Leute, auf die er trifft, beäugen ihn, der sich als Ludi vorstellt, erst einmal misstrauisch, googeln dann den Namen Ludwig van Beethoven. Beethoven-Kompositionen begleiten die Handlung. Komponist Høybye hat in der Ouvertüre, in acht Chornummern und einer Straßenmusik Themen von Beethoven aufgegriffen, sie modern verarbeitet. So versucht der Junge sich in einer Szene mit der „Mondscheinsonate“ in dem fremden Umfeld zurechtzufinden.

Spannende Überschneidungen öffnen Perspektiven. So tritt zum chorischen „Ta-Ta-Ta-Taaa“, dem Eröffnungstakt der Fünften eine Hip-Hop-Gruppe auf. Man geht auch gemeinsam in ein Beethoven-Museum. Zwischendurch verschwindet Ludi einmal. Als sie ihn wiederfinden, stellt sich heraus: Er war in einem Beethoven-Konzert.

Hauptdarsteller dieser Szenenfolge ist der Chor aus 60 Kindern, der mit neun Liedern die Geschichte begleitet und mitspielt. Die Lieder heißen etwa „Wo bin ich hier hingeraten?“, oder „Wer ist denn“ und „Meine Neugier, kaum zu halten“.

Neben dem Darsteller des jungen Beethoven als fassbare Figur verkörpern die singenden Schauspieler Menschentypen der heutigen Zeit, einige wenige auch von „damals“, eben als Kinder, Schüler, ihre Eltern und andere Erwachsene. Der Schlusschor mündet nach einigen Zitaten aus anderen Werke, auch aus dem „Fidelio“, in die „Ode an die Freude“ aus der neunten Sinfonie. Und der junge Beethoven dirigiert junge Musiker mit eben diesem Schlusschor der Sinfonie.

Regisseurin Corinna Palm bewegte die Teilnehmer sehr lebhaft und spielfreudig, sowohl kindgerecht als auch angepasst erwachsenenorientiert, brachte mit ihrer klugen Personen- und Gruppenregie viel Spannung auf die Bühne.

Die musikalische Leiterin Barbara Comes dirigierte ein sechsköpfiges Instrumentalensemble und steuerte den Chor und die Musiker mit konzentrierter Übersicht, mit präziser musikalischer Vorstellungskraft und bezwingender Schlagtechnik. Die Inszenierung ist für den Lotto-Musiktheaterpreis 2019 nominiert.