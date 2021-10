Generationswechsel in der Reservisten-Kameradschaft

Nach einer coronabedingten Pause hat die Reservisten-Kameradschaft (RK) Reinstetten die Generalversammlung abgehalten. Der Vorsitzende Peter Kasper begrüßte Bürgermeister Andreas Denzel und Ortsvorsteher Georg Keller und vom Reservistenverband aus der Kreisgruppe Bodensee-Oberschwaben den Vorsitzenden Josef Rettich. Es standen Neuwahlen an, wobei sich ein Generationswechsel andeutete und schon vor Wochen in die Wege geleitet wurde. Der Vorsitzende Peter Kasper stellte sich nach 47 Jahren nicht mehr zur Wiederwahl, ebenso seine Kollegen, wie die beiden Stellvertreter Rudolf Fröhle und Erich Wiedemann, Kassenwart Wolf-Dieter Laze und Schriftführer Dieter Dietrich. Wahlleiter Walter Schiele sorgte für eine korrekte Abwicklung und konnte folgendes Ergebnis melden: Erster Vorstand ist Armin Härle, seine Stellvertreter sind Hendrik Hüttl und Thomas Rapp, Schriftführer ist Michael Gschwend, Kassenwart Matthias Ruf, als Revisoren wurden Reinhold Besenfelder und Siegfried Wespel gewählt. Zuvor erinnerte Kasper daran, dass die RK im November 1971 gegründet wurde und ein Jubiläum ansteht, aber auf das nächste Jahr verlegt wird. Zu diesem Anlass überreichte schon mal Bürgermeister Andreas Denzel ein Jubiläumsgeschenk in Form eine Schecks und lobte das Engagement der Kameradschaft in der Gemeinde wie das Aufstellen des Maibaums und Christbaums und die Mitwirkung am Volkstrauertag in Reinstetten, Laubach und Ochsenhausen. Ortsvorsteher Georg Keller sprach die traditionelle Haussammlung für die Kriegesgräberfürsorge an, schon als Kind erinnere er sich, wie Reservisten zur Haustüre kamen und um Spenden gebeten haben. Kasper sagte, dass diese Aktion schon 47 Jahre durchgeführt wird, so lange wie er den Vorsitz ausführte.

Bei der anschließenden Versammlung der Reservisten-Kameradschaft, als selbstständig eingetragener Verein, wurden die Beiratsmitglieder gewählt: Alois Perl, Rudolf Fröhle, Erich Wiedemann, Manuel Doll, Severin Schlegel, Andreas Kloos, Christoph Geier und Peter Kasper. Die scheidenden Vorstandmitglieder sollen bei der Nikolausfeier verabschiedet werden.