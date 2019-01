Generationswechsel bei der SPD Ochsenhausen

Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Ochsenhausen-Illertal haben sich diese Woche zur Hauptversammlung getroffen. Bei den Wahlen wurde dabei ein Generationswechsel eingeläutet. Der langjährige Vorsitzende Karl Hagel trat nach 26 Jahren nicht mehr an, auf ihn folgt Sophie Gunderlach.

Zuvor war Hagel einstimmig entlastet worden und Dierk Selonke, Hagels langjähriger Stellvertreter, würdigte den scheidenden Vorsitzenden für seine beharrliche Arbeit und seinen ruhigen, angenehmen Stil. Die anwesenden Mitglieder schlossen sich laut Pressemitteilung dieser Einschätzung an. Selonke überreichte Hagel einen Präsentkorb mit lokalen Spezialitäten. Hagel freute sich in seiner Dankesrede darüber, dass ein geordneter Generationswechsel möglich ist. Zur neuen Vorsitzenden wurde Sophie Gunderlach vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Stellvertreter Dierk Selonke und Pressereferent Christian Röhl wurden wiedergewählt, ebenso wie Frank Gmeinder als Schriftführer. Neu in den Vorstand rückt Fabian Kappler auf als Kassierer. Nach den Wahlen berieten die Mitglieder noch zu den anstehenden Europa- und Kommunalwahlen.