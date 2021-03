Gemeinschaftsschule und Realschule: Neue Fünftklässler können sich anmelden

Kinder der vierten Grundschulklassen können von Montag, 8. März, bis einschließlich Donnerstag, 11. März, in den Schulsekretariaten der weiterführenden Schulen angemeldet werden. Die Schulsekretariate der Gemeinschaftsschule Reinstetten und der Realschule Ochsenhausen sind an den vier Tagen in der Zeit von 8 bis 12 Uhr sowie am Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr besetzt. Das Schulsekretariat der Realschule ist zusätzlich noch am Dienstag von 14 bis 17 Uhr für Anmeldungen geöffnet.

Pandemiebedingt gibt es in diesem Jahr erweiterte Anmeldemöglichkeiten: Bei persönlicher Anmeldung werden die Eltern gebeten, sich vorab mit den Sekretariaten (telefonische Terminabsprache) in Verbindung zu setzen. Zur Anmeldung sind folgende Unterlagen vorzulegen: Blätter 3 und 4 der Grundschulempfehlung sowie Nachweis der Masernimpfung (Impfpass beziehungsweise Attest über Befreiung von der Impfpflicht).

Bei der Anmeldung auf dem Postweg müssen die Festnetz- und die Mobiltelefonnummer sowie die E-Mailadresse angegeben werden. Die Blätter 3 und 4 der Grundschulempfehlung sind im Original beizulegen. Ebenso der Nachweis der Masernimpfung (Impfpass beziehungsweise Attest über Befreiung der Impfpflicht).

Bei der Anmeldung per E-Mail müssen die Festnetz- und die Mobiltelefonnummer mit angegeben werden, in der Anlage die Blätter 3 und 4 der Grundschulempfehlung als Scan/Foto und der Nachweis der Masernimpfung (Impfpass beziehungsweise Attest über Befreiung der Impfpflicht). Bis spätestens Donnerstag, 11. März, 17 Uhr, müssen die Blätter 3 und 4 der Grundschulempfehlung im Original bei der weiterführenden Schule entweder abgegeben oder eingeworfen werden.