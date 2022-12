Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Gemeinschaftsschule Ochsenhausen-Reinstetten veranstaltete am Donnerstag, 15. Dezember, nach zweijähriger Pause wieder ihr traditionelles Fuß- und Völkerballturnier. Sowohl das Völkerball- als auch das Fußballturnier wurde dieses Mal gemeinsam in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle durchgeführt. Im Wechsel spielten die Schülerinnen und Schüler und versuchten, die gegnerische Mannschaft im Völkerball abzuwerfen beziehungsweise viele Tore zu schießen.

Insgesamt wurden 27 Partien absolviert. Alle Beteiligten hatten sichtlich Spaß an der Veranstaltung, was nicht zuletzt auch an den Anfeuerungsrufen der Schüler von der Tribüne lag.

Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt. Freiwillige Helfer der Klassen 8 und 9 und einige Lehrer verkauften Obstsalat, Pizzaschnitten sowie Erfrischungsgetränke. Der Förderverein unterstützte diese Aktion.

Am Ende des Turniers wurden die Sieger und alle Platzierten in einer feierlichen Siegerehrung für ihre Leistungen geehrt. Jede teilnehmende Mannschaft erhielt eine Urkunde. Die Siegermannschaften erhielten zusätzlich ein kleines Präsent.