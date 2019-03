Gemeinschaftsschule: Ab September soll es wieder einen Rektor geben

Die Schulleiterstelle an der Gemeinschaftssschule in Reinstetten soll zum neuen Schuljahr wieder besetzt sein. Dies sagte Bürgermeister Andreas Denzel am Dienstag in der Sitzung des Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschusses.

Eine Nachfrage der Verwaltung beim Regierungspräsidium habe ergeben, dass Bewerbungen für das Amt, das seit dem Weggang von Uwe Stark im Sommer vakant ist und kommissarisch von Harald Denzel geführt wird, vorliegen. „Über die Anzahl haben wir aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskunft erhalten“, so Denzel. Die Stadt werde bei der Besetzung der Stelle beteiligt und angehört, einen konkreten Zeitplan gebe es noch nicht. Denzel abschließend: „Uns wurde versichert, dass die Stelle zu Beginn des neuen Schuljahres besetzt sein wird.“