Gemeinsames Konzert als Höhepunkt

Die Mitglieder des Reinstetter Harmonika-Spielrings (RHS) haben eine Konzertreise nach Furth im Wald gemacht. Wie der Verein mitteilt, freuten sich besonders die Musiker des Vereins schon lange auf diesen Ausflug, da auch ein gemeinsames Konzert mit dem dortigen Akkordeonclub anstand.

Nach der ersten gemeinsamen Probe mit dem Orchester des Akkordeonclubs Furth im Wald gab es tags darauf ein volles Programm. Mit dem Bus fuhren die Reinstetter nach Taus (Domažlice) in Tschechien. Dort wurde die Stadt besichtigt, zu Mittag gegessen und eingekauft. Nach dem Abendessen im Hotel fand das gemeinsame Konzert des Orchesters des Reinstetter Harmonika-Spielrings zusammen mit dem Akkordeonclub Furth im Wald statt.

In der Aula der Mittelschule konnte man die Aufregung aller Spieler der Orchester spüren, teilt der Harmonika-Spielring mit. So erklangen Stücke wie „Rocking Affair“, „Tabaluga-Nessaja“ und „Serenissima“ vom Reinstetter Orchester. Das Orchester des Akkordeonclubs Furth gab den „Böhmischen Traum“, „Crossline“ und „Atemlos“ zum Besten. Besonders die gemeinsamen Stücke „Thank You for the Music“ und „Rock mi“ fanden viel Begeisterung beim Publikum. Nach dem Konzert ließen es sich die Spieler noch gut gehen und knüpften den ein oder anderen Kontakt. Der Reinstetter Harmonika-Spielring blickt auf so auf eine kurze und knackige, aber schöne Konzertreise zurück.