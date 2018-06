Gemeinsam die Motivation für schwierige Themen steigern

Wenig ist im Digitalzeitalter und in der Arbeitswelt so wichtig wie mathematisches Denken – und wenig erscheint Jugendlichen in der Schule oft so kompliziert und unverständlich. Um dieses Missverhältnis zu mildern, haben das Gymnasium Ochsenhausen und die Firma Liebherr eine Bildungspartnerschaft geschlossen.

„Unser Ansatz ist nicht nur neu, sondern wirklich neuartig“, freute sich die Schulleiterin Elke Ray. „Wir haben uns für die Bildungspartnerschaft eine Herausforderung ausgesucht, die sowohl für uns als Schule wie auch für die Unternehmen im Hinblick auf die Fachkräfte der Zukunft absolut relevant ist.“ Erklärtes Ziel der Partnerschaft ist es, mit Anregungen aus der Welt jenseits der Schulmauern die Motivation der Jugendlichen für Mathe zu erhöhen. „Wir wollen zeigen, dass Mathematik für unsere Lebens- und Arbeitswelt relevant ist und dass es Spaß macht und sich lohnt, sich hier anzustrengen“, sagte Anita Ludendorff, stellvertretende Personalleiterin von Liebherr Ochsenhausen.

Wettbewerbe und Preise

Um das zu erreichen, unterstützt Liebherr die Schule bei Mathematik-Wettbewerben und hat darüber hinaus eigene Preise ausgeschrieben, um gute Leistungen in Mathe zu würdigen. „Mit den neuen Liebherr-Mathe-Preisen werden Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet, die bei Schülerwettbewerben gut abschneiden“, erklärte Christoph Roth, der Ausbildungsleiter von Liebherr Ochsenhausen.

Schon bisher hatten mehr als 200 Schüler aus allen Klassenstufen regelmäßig am Känguru-Wettbewerb und in der Mittelstufe am Klassen-Wettbewerb „Mathematik ohne Grenzen“ teilgenommen. „Mit unserer neuen Kooperation bekommen wir nun einen Partner, der durch die eigenen zusätzlichen Preise eine weitere Motivation für die Schüler zur Teilnahme an den Wettbewerben schafft und der uns bei der Finanzierung der Anmeldegebühren hilft“, freute sich Rita Menhofer, Lehrerin und Fachvorsitzende für Mathematik am Gymnasium. Obendrein wollen die Schule und das Unternehmen bei der Berufsorientierung zusammenarbeiten.

Die Preisträger

Nach der Unterschrift unter den Vertrag konnten sich gleich die ersten Jugendlichen über die neue Auszeichnung freuen: Die Klasse 9a hatte die beste Leistung bei „Mathe ohne Grenzen“ gezeigt und wird nun mit ihrer Mathe-Lehrerin Yvonne Keppler einen Aktions-Nachmittag bei Liebherr verbringen dürfen. In Klasse fünf und sechs wurden Moritz Lödl, Romy Graf, Yannick Heinz, Christian Krause, Dennis Teichert und Carolin Dengler jeweils als Klassenbeste des Känguru-Wettbewerbs ausgezeichnet. Unabhängig von der neuen Bildungspartnerschaft erhielten auch noch folgende Schüler Känguru-Sonderpreise aufgrund guter Leistungen: Felix Rieger hatte die längste Folge an aufeinanderfolgenden richtigen Antworten. Arne Stützle, Emma Pfister, Yannick Heinz, Lukas Herrscher, Philip Vogel, Jonas Weber, Dennis Teichert und Hendrik Spille gehörten bundesweit zu den besten fünf Prozent ihrer Altersklasse und bekamen einen dritten Preis. Christian Krause und Gabriel Urbanek landeten unter den besten drei Prozent und freuten sich über einen zweiten Platz. Zum besten Prozent seiner Altersklasse zählte Moritz Lödl. Neben dem neuen Liebherr-Preis wurde er mit einem ersten Platz bei den Känguru-Sonderpreisen ausgezeichnet.