Gelungener Saisonstart für Hattenburg

Die Verbandsliga-Kegler des KSC Hattenburg sind mit einem Heimsieg in die Saison gestartet. Ebenso erfolgreich waren Hattenburgs Verbandsliga-Frauen.

Verbandsliga Männer: KSC Hattenburg – KV Gammelshausen 6:2 (3401:3321). Eine kompakte Mannschaftsleistung brachte den Sieg für den KSC. André Weitzmann (581/1) und Roland Chioditti (568/1) sammelten die ersten beiden Punkte. Den dritten Zähler erkämpfte sich Tobias Saiger (553/1). Marco Chioditti (558/0) zeigte bei seinem Ligadebüt in der „Ersten“ eine sehr gute Leistung, musste sich aber dennoch dem besten Gästespieler geschlagen geben. Für die Entscheidung sorgten dann Matthias Moser (594/1, Tagesbestleistung) und Daniel Bechter (547/0). Am kommenden Samstag geht es für den KSC zum Aufsteiger VfL Stuttgart-Kaltental.

Verbandsliga Frauen: KSC Hattenburg – ESV Aulendorf 6:2 (3082:3027). Verena Greif (523/1) und Marina Riegger (472/0) starteten schwach in die Partie, fanden aber rechtzeitig wieder in die Spur. In den Mittelpaarungen verlief alles nach Maß. Nicole Miller (522/1) zeigte sich nervenstark. Auch Vera Arnold (496/1) holte den Mannschaftspunkt. Für die Entscheidung sorgte am Ende Sara Moser (561/1) mit der Tagesbestleistung. Julia Schmidt (508/0) hielt lange mit, verlor am Ende jedoch, was aber am Sieg für den KSC nichts mehr änderte.

Bezirksklasse Gemischt: KSC Hattenburg – KSC Biberach 3:3 (1813:1806). Einen anfänglichen Rückstand drehten Elisabeth Fingerle (480/1) und Leonie Burgmaier (435/0) im Derby gegen Hermine Koch (437/0) und Brigitte Oder (439/1) noch in einen Vorsprung von 39 Holz. Vor dem letzten Abräumen sah der KSC Biberach schon wie der sichere Sieger aus. Doch dann drehten Elli Heim (451/0) und Thorsten Klawitter (447/0) nochmals auf und konnten gerade noch das Remis gegen Beate Hirner (461/1) und Elisabeth Angele (469/1) retten. Die „Gemischte“ reist am kommenden Samstag nach Balingen.