Gelungener Ausflug des Altenzentrums

Mit Spannung ist der erste Stadtausflug des gesamten Ochsenhauser Altenzentrums erwartet worden. Und nach Angaben des Fördervereins Altenzentrum Goldbach gingen fast alle Wünsche in Erfüllung. Der Wettergott sandte Bilderbuchwetter, der Gastwirt krempelte sein ganzes Lokal um und Ehrenamtliche halfen nach besten Kräften. So war es möglich, mehr als 50 Bewohnern des Altenzentrums einen tollen Nachmittag zu bescheren. „Einfach mal onder d’Leit“, das war die Devise des Fördervereins. Rollstühle, Rollatoren und Fußgänger bildeten eine Prozession durch die Stadt. Das Ziel war klar: Eiszeit in der Eisdiele. Geselligkeit, Kontakte und Gespräche machten den Nachmittag zu einem besonderen Erlebnis, teilt der Förderverein mit. Ein Lob habe sich das Fachpersonal verdient. Mit viel Umsicht sei die Herausforderung gemeistert wordem. Für den kommenden Monat ist ein weiterer Ausflug geplant.