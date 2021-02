Trotz oder gerade wegen der Pandemie und ihrer Auswirkungen unterstützt der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) die Solibrot-Aktion. Sie findet bundesweit in der Fastenzeit vor Ostern statt und steht unter dem Motto „Backen. Teilen. Gutes tun.“ Die Aktion wird seit 2013 vom KDFB-Bundesverband und dem Katholischen Werk der Entwicklungszusammenarbeit Misereor gemeinsam getragen. Der Aktionszeitraum dauert von Aschermittwoch (17. Februar) bis Karsamstag (3. April). Der KDFB-Bezirk Ochsenhausen/Illertal beteiligt sich wieder in Kooperation mit den beiden Ochsenhauser Bäckereien Grieser und Hampp und der Bäckerei Huber aus Berkheim an der Aktion.

Die Bäckereien Grieser und Hampp erklären sich bereit, während der Fastenzeit ein „Solibrot“ mit einem Solidaritätsanteil von 50 Cent zu verkaufen. Die Bäckerei Huber stellt Spendenboxen auf. Die Kunden unterstützen dadurch das Projekt „Für den Erhalt des Amazonas“ in Brasilien. Dieser sei nicht nur entscheidend für unser Klima, sondern auch die Heimat vieler indigener Völker, heißt in einer Pressemitteilung. Um die Rechte der Kleinbauern, Indigenen, Quilombolos und kleinen Gemeinden an den Ufern der Flüsse stehe es schlecht. Setze Präsident Bolsonaro seine angekündigte Politik um, drohten diesen Menschen Gewalt, Vertreibung und Elend.

Frauen und Familien in Ländern des globalen Südens seien häufig besonders stark von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. „Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, Solidarität zu zeigen und sich für die Menschen stark zu machen, die besonders unter der aktuellen Situation leiden“, erklärt Ulrike Kirchenmaier vom Frauenbund Kirchdorf/Oberopfingen. Viele Familien und Frauen in schwierigen Lebensumständen könnten, getragen von der erfahrenen Solidarität und der Unterstützung, ihre Zukunft wieder in die eigene Hand nehmen und neue Perspektiven finden.

„Aus Überzeugung und Solidarität setzt sich der KDFB für gerechtere Lebensbedingungen in den Ländern des Südens ein. Brot ist mehr als ein Nahrungsmittel: Es ist Not-Wender und Ausdruck von Frieden und Gerechtigkeit. Wir wollen mitverantwortlich sein für eine lebenswerte Welt. Deshalb beteiligt sich unser Frauenbundbezirk an der Solibrot-Aktion“, sagt die Bezirksvorsitzende Roswitha Kienle.