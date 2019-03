Gelück und Röhl sind Spitzenkandidaten der SPD

Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Ochsenhausen-Illertal und die Mitglieder des Ortsvereins Rottal haben im Gasthof „Adler“ in Ochsenhausen ihre Kandidaten für die Kreistagswahl nominiert. Die neue Vorsitzende Sophie Gunderlach zeigte sich laut Pressemitteilung hocherfreut über die erfolgreiche Suche im Vorfeld der Veranstaltung. Sie lobte die gute Zusammenarbeit mit dem Ortsverein Rottal und freute sich über die gut gemischten Bewerbungen und volle Listen.

Nach einer kleinen Vorstellungsrunde ging es an die zwei separaten Wahlen für die zwei Wahlbezirke. Der erste Wahlbezirk ist Ochsenhausen-Schwendi, hier wurde die 30-jährige Melanie Gelück aus Gutenzell-Hürbel einstimmig zur Spitzenkandidatin gewählt. Bei der Liste für das Illertal wurde einstimmig der 30-jährige Christian Röhl aus Kirchdorf gewählt. Er hatte bereits bei der jüngsten Landtagswahl seinen Hut als Landtagskandidat in den Ring geworfen. Die SPD Ochsenhausen, so Gunderlach, setze sich für die unterschiedlichsten Themen ein, von Breitbandausbau und Netzabdeckung über bezahlbaren Wohnraum in der Raumschaft aber auch den Erhalt der unserer Heimat im Einklang mit dem Industriestandort Landkreis Biberach. Die Vorsitzende verwies hierzu auf das Programm, das im Netz und bald in den Flyern zu finden sei.