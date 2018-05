Geigerin Maria Lott tritt in Ochsenhausen auf

Die Geigerin Maria Lott aus Ulm gastiert am kommenden Sonntag, 4. Februar, im Bräuhaussaal der Landesmusikakademie in Ochsenhausen. Gemeinsam mit dem Uniorchester Ulm ist sie unter anderem mit Ludwig van Beethovens Violinkonzert zu hören. Beginn des Konzerts ist um 11 Uhr.

Im Lauf ihrer Karriere wurde Maria Lott mit vielen Preisen ausgezeichnet, unter anderem im Jahr 2013 mit dem Bruno-Frey-Musikpreis der Landesakademie. Maria Lott konzertiert weltweit mit namhaften Orchestern und ist regelmäßig Gast bei bedeutenden, internationalen Kammermusikfestivals, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Seit Kurzem hat sie an der Musikhochschule Detmold eine Professur inne.

Neben dem Violinkonzert von Beethoven erklingt an diesem Vormittag als weiteres Werk der erste Satz der Sinfonie Nr. 1 c-Moll von Johannes Brahms. An keinem Werk hat Brahms länger gearbeitet als an seiner ersten Sinfonie und in keinem anderen Werk finden sich so viele verschiedenartige Elemente.

Ausgleich zur Wissenschaft

Das Universitätsorchester ist ein Ensemble aus Studenten, Professoren und Angestellten der Universität Ulm. Seinen Mitgliedern bietet es einen musikalischen Ausgleich zum wissenschaftlichen Alltag. Aus den kleinen Anfängen zum Wintersemester 1972/73 ist heute ein respektabler Klangkörper mit über 80 Musikern und einem festen Platz im universitären Geschehen geworden. Unter der Leitung seines Dirigenten Burkhard Wolf konzertiert das Orchester regelmäßig zum Semesterabschluss in Ulm und der Region. Der Eintritt ist frei.