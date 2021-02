Gegenverkehr übersehen: Zwei Verletzte

Bei einem Unfall nahe Wennedach sind am Dienstag zwei Personen verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 45-Jährige mit ihrem Postfahrzeug gegen 15.15 Uhr von Maselheim in Richtung Reinstetten unterwegs. An der Sommershauser Straße bog sie in Richtung Wennedach ab. Ein 51-Jähriger kam mit seinem Mercedes entgegen. Der Mann hatte Vorrang, doch die 45-Jährige übersah ihn. Die Autos stießen zusammen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Autos wurden abgeschleppt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 35 000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Straße für etwa zwei Stunden gesperrt.