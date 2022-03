Gegen den Krieg: 500 Ochsenhauser Schüler bilden Peace-Zeichen

Der Krieg in der Ukraine ist nicht nur dominierendes Thema in den Medien, sondern beschäftigt auch immer mehr Schulkinder.

Auf dem Pausenhof und beim Essen in der Mensa ist der Krieg momentan das Gesprächsthema Nummer eins. Er sorgt für Ängste, wirft Fragen auf und weckt Neugierde über die Situation im Osten Europas. Um sie nicht mit ihren Sorgen alleine zu lassen, hat sich das Gymnasium Ochsenhausen eine besondere Aktion überlegt.

„Wir hätten nach den Faschingsferien nicht einfach so tun können, als sei nichts gewesen. Wir haben einen Krieg mitten in Europa: Unsere Schülerinnen und Schüler und auch wir kennen das nur aus den Geschichtsbüchern und jetzt ist es plötzlich da“, sagt Elke Ray, Schulleiterin des Gymnasiums Ochsenhausen.

Für die Schulleiterin ist klar, dass die Betroffenheit bei allen hoch ist und die Ängste und Sorgen im Raum stehen. „In diesem Fall hätten wir nicht zum Alltag übergehen können, ohne darüber zu sprechen.“

Schüler bilden Peace-Zeichen

Begonnen hat der Unterricht nach den Ferien anders als sonst: Mit einer Durchsage, die sich auf den Krieg in der Ukraine bezog, wurde das Thema aufgegriffen und allen gemeinsam kundgetan.

Anschließend versammelten sich alle Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums auf dem Schulhof und setzten ein klares Zeichen gegen den Krieg.

Hierfür bildeten etwa 500 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Ochsenhausen ein Peace-Zeichen, um ihre Solidarität mit den Menschen in der umkämpften Ukraine zu zeigen.

In einer Konferenz vor Schulbeginn haben sich die Schülersprecherinnen Emilia Karg (16) und Katharina Rief (18), die Lehrkräfte und die Schulleiterin über die Bedürfnisse der Schüler und die Möglichkeiten ausgetauscht und einen Plan erstellt.

Ziel dieser außerordentlichen Aktion ist, die Schülerinnen und Schüler umfangreich zu informieren und auch Antworten auf ihre Fragen zu finden.

Installation mit Informationen

Deshalb wurden an unterschiedlichen Stellen in der Schule Installationen angebracht, die versuchen, politische Begrifflichkeiten und die momentane Lage zu erklären, häufig gestellten Fragen eine Antwort geben und Möglichkeiten bieten, selbst Fragen und Sorgen aufzuschreiben.

„Während meiner Recherche auf Kinderseiten öffentlich-rechtlicher Medien bin ich auf die FAQ-Idee (häufig gestellte Fragen) gestoßen und fand diese sehr gut. In der Konferenz entwickelte sich dann die Idee der Installation“, erklärt die stellvertretende Schulleiterin Claudia Schönwald.

Diese Infokärtchen hängen derzeit in der Mensa und sind kaum zu übersehen. Dass sie besonders tief hängen sei Absicht, „irgendwie stößt dann immer jemand drauf“, so Schönwald. „Wenn man den Kontext des Ganzen kennt, kann man seine Sorgen besser einordnen“, ist sie überzeugt.

Es wäre falsch, so zu tun, als sei nichts gewesen. Katharina Rief

Die Schülerinnen Emilia Karg und Katharina Rief sind froh, dass ihre Schule das Thema Krieg aufgenommen und nicht einfach ignoriert hat.

„Ich hätte es sehr traurig gefunden, wenn wir so ein wichtiges Thema nur nebensächlich in einzelnen Fächern besprochen hätten. Deshalb bin ich sehr stolz auf meine Schule, weil sie die Sorgen der Schüler ernst nimmt“, sagt Katharina Rief. „Es wäre falsch, so zu tun, als sei nichts gewesen.“

„Der Gesprächsbedarf bei den Schülern ist enorm hoch, das spüren wir, weil eigentlich überall über den Krieg gesprochen wird“, fügt Emilia Karg an und ist beeindruckt von der Bereitschaft aller, solch ein schweres und bedrückendes Thema in den Schulalltag einpflegen zu wollen.