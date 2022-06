Geburtstagsfeier mit Überraschungen auf der Rottuminsel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Mitgliederversammlung des Fördervereins Altenzentrum Goldbach war von besonderer Art. Nach der schmerzhaften Corona-Pause fehlte es nicht an Überraschungen. Vorsitzender Franz Baur konnte Herrn Pfarrer Schänzle begrüßen, der dem Rottumengel die kirchliche Weihe erteilte. Anschließend die Feststellung: Wir feiern heute den 25. Geburtstag unseres Vereins. Ein kurzer Blick zurück würdigte die weitsichtige, soziale Leistung des Gründerteams. Eng damit verbunden waren stets Bürgermeister Max Herold und seine Frau Beate. Auch damals schon mit im Bunde war Susanne Lehmann, die neben vielen Aktivitäten auch noch Schriftführerin war. Beide Frauen wollen nun einen Schritt zurücktreten. Dank und Ehrung erfolgten in gebührender Weise. Leider nicht anwesend sein konnte Frau Rosi Utz-Parusel. Daran anschließend erfolgten die notwendigen Vorträge. Frau Lisa Hutzel konnte einen Kassenbericht vorlegen, der durchaus befriedigte. Private Einzelspenden sind nach wie vor tragende Säulen, ebenso die tolle Unterstützung aus Handel und Gewerbe. Dann war Herr Bürgermeister Andreas Denzel an der Reihe. Zunächst warf auch er einen ehrenden und anerkennenden Blick zurück in die Gründungszeit. 25 Jahre Altenzentrum nannte er eine beeindruckende Erfolgsgeschichte, im Mittelpunkt stets unsere pflegebedürftigen Mitmenschen.

Er übernahm auch die Leitung der bekannten Formalien: Entlastungen und Neuwahlen. Franz Baur, Helga Hecht und Lisa Hutzel bleiben im Amt. Als neue Schriftführerin konnte Frau Sonja Deiringer gewonnen werden und Frau Else Kibler tritt als Beisitzerin in die Vorstandschaft ein. Den zweiten Teil des Abends übernahm die Gastgeberin und Einrichtungsleiterin Frau Heike Kehrle. Neben den weiterhin geltenden Einschränkungen durch Corona erforderte nun der Umzug von Goldbach auf die Rottuminsel eine enorme Kraftleistung. Wir haben es geschafft und wir sind gut angekommen, so Frau Heike Kehrle. Mit viel Zuversicht gehen alle Pflegekräfte in die neuen Gegebenheiten. Ihre Dankesworte galten dem Förderverein und auch der Stadt Ochsenhausen für ganz viel Unterstützung. Vorsitzender Franz Baur versprach weiterhin die Mitarbeit des Vereins nach dem Prinzip der kleinen Schritte. Abschließend bemühte er das Motto des Kräuterfestes: Lass WaXa! Bei einem kleinen Imbiss und mit vielen guten Gesprächen erlebte die Feier ein harmonisches Ende.