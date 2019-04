Gebühren für letzte Ruhestätte auf Friedhof steigen

Neue Gebühren, weitere Urnennischen in der Mauer und Hunde auf dem Friedhofsgelände – die Mitglieder des Friedhofverbands Ochsenhausen-Erlenmoos haben sich in ihrer Sitzung mit einer Reihe von Themen beschäftigt. Dabei kam auch zur Sprache, warum manche Grabsteine mit einem Holzpfahl und einem Band gesichert sind. Die „Schwäbische Zeitung“ gibt einen Überblick über die wichtigsten Punkte.

Wie sieht die neue Gebührenstruktur aus?

Angehörige, die einen Verwandten auf dem Friedhof in Ochsenhausen bestatten lassen wollen, müssen ab 1. Mai mit höheren Ausgaben kalkulieren. Der Verband hat einstimmig eine Gebührenerhöhung beschlossen. So kosten beispielsweise mehrstellige Wahlgräber für bis zu vier Personen künftig 3840 Euro statt wie bisher 3140 Euro. Das entspricht einer Erhöhung von rund 22 Prozent.

Auch Urnengräber werden teurer. So werden für ein Urnengemeinschaftsgrab künftig 2920 Euro fällig (bisher 2401 Euro; plus 22 Prozent). Das neu eingeführte Sargrasengrab kostet inklusive Pflege 4250 Euro. Das Gremium war sich einig, dass die Gebührenerhöhung gerechtfertigt ist. Auch weil die Mitglieder in der Vergangenheit immer wieder moniert hatten, die Gebühren seien für die Urnengemeinschaftsgräber eher zu niedrig. Zuletzt wurde an der Gebührenschraube vor zwei Jahren gedreht.

Was stehen in diesem Jahr für Investitionsprojekte an?

Der Finanzhaushalt sieht Investitionen in Höhe von 58 000 Euro für dieses Jahr vor, wobei 25 000 Euro Honorarkosten aus dem vergangenen Jahr sind. So wurden auf dem Friedhof in Ochsenhausen ein neues Urnengemeinschaftsgrabfeld auf der Wiese neben den Urnenwänden angelegt, zwei Urnengrabfelder neu gebaut und Sargrasengräber installiert. „Der Trend geht ganz klar zur Urne“, erläuterte Peter Maucher, Ochsenhausens Kämmerer und Mitglied der Verbandsversammlung.

Deshalb sollen heuer weitere zehn Urnennischen in der Friedhofsmauer entstehen, weil die Bestehenden nahezu komplett belegt sind. „Diese Bestattungsforum ist sehr gut angenommen worden“, sagte Maucher. 30 000 Euro an Kosten sind dafür vorgesehen. Den Auftrag hat der Verband an dieselben Firmen vergeben, die schon für die bestehenden fünf Nischen zuständig waren: „Damit auch alles einheitlich aussieht.“ Die Nischen sollen noch im Frühjahr installiert werden. 3000 Euro sind für sonstige Beschaffungen vorgesehen.

Warum sind manche Grabsteine mit einem Holzpfahl und Band gesichert?

Wie viele andere Kommunen hat Ochsenhausen in der Vergangenheit die Standfestigkeit der Grabsteine mit einer sogenannten Rüttelprüfung getestet. Diesmal hat die Stadt einen Sachverständigen kommen lassen, der die Grabsteine mit einem Gerät geprüft hat. „Dadurch haben wir eine rechtssichere Prüfung“, so Maucher. Grabsteine, die eine Unfallgefahr darstellen, haben einen gelben Aufkleber erhalten. Innerhalb einer Frist sollten die Mängel beseitigt werden.

Grabsteine, von denen eine akute Gefahr ausgeht, wurden zudem gesichert. Und zwar mit einem Holzpfahl und einem Sicherungsband. „Die Kosten hierfür liegen bei rund 30 Euro und müssen von den Eigentümern getragen werden“, sagte Maucher. Auf dem Friedhof in Ochsenhausen mussten zwischen 25 und 30, in Laubach zwei und in Reinstetten acht Grabsteine auf diese Weise gesichert werden. Laut Verwaltung ist die Prüfung notwendig, weil sich bundesweit rund 100 Unfälle im Jahr ereignen, welche auf lose Grabmale – die zum Teil mehrere Hundert Kilo wiegen – zurückzuführen sind. Nach der Rechtssprechung des Bundesgerichtshofs müssten Friedhofsträger mindestens einmal im Jahr die Standfestigkeit der Grabmale überprüfen.

Weshalb soll es Schilder geben, die den Zutritt für Hunde verbieten?

„Zuletzt gab es immer wieder Klagen über nicht angeleinte Hunde auf dem Friedhof in Ochsenhausen“, sagte Maucher. Deshalb hat er Hinweisschilder für den Friedhof in Ochsenhausen manchen lassen mit der Aufschrift „Wir müssen draußen bleiben“. Leine hin oder her – Maucher erinnerte daran, dass Hunde grundsätzlich nicht auf dem Friedhof erlaubt sind. Das habe schon vor dem Anbringen der Tafeln gegolten und sei in der Friedhofssatzung auch so festgeschrieben.

Wie ist die Finanzsituation des Verbands?

Der Verband kalkuliert in diesem Jahr mit Einnahmen in Höhe von 115 000 Euro. Diese ergeben sich aus den Nutzungsgebühren für Gräber (90 000 Euro) und Leichenhalle (25 000 Euro). Diesen Beträgen stehen Aufwendungen (zum Beispiel Personal, Reinigung und Unterhalt von Gebäuden) in Höhe von 166 500 Euro gegenüber. Der Zuschuss des Landes Baden-Württemberg für die Pflege der Kriegsgräber beläuft sich auf knapp 1000 Euro. Hinzu kommen Zinseinnahmen von etwa 50 Euro.

Daraus ergibt sich ein Fehlbetrag von 50 450 Euro, den Ochsenhausen und Erlenmoos in Form einer Betriebskostenumlage anteilig tragen müssen. „Der Haushalt des Friedhofsverbands kann aber nicht exakt geplant werden, weil wir nicht wissen, wie viele Sterbefälle es geben wird“, erläuterte Maucher die Kalkulation. So sei zum Beispiel für das Jahr 2017 keine Betriebskostenumlage erhoben worden, weil die geplanten Einnahmen „weit überschritten“ wurden. Der Schuldenstand soll Ende 2019 etwa 216 000 Euro betragen. Anfang 2017 stand der Verband noch mit rund 240 000 Euro in der Kreide.