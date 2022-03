Gauzy und Jha starten in Singapur

In Singapur wird seit vergangenem Montag und noch bis zum 20. März die Premiere der Kategorie Grand Smash, der mit zwei Millionen Dollar dotierte Höhepunkt der neuen Turnierserie des Tischtennis-Weltverbands ITTF, in zwei Abschnitten ausgetragen. Mit Simon Gauzy und Kanak Jha sind zwei Profis des Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen am Start, müssen aber erst ab Freitag an die Tische.

Die Einzelsieger der Grand-Smash-Premiere erhalten jeweils 100000 Dollar. Die großen Favoriten sind Weltmeister Fan Zhendong und Olympiasieger Ma Long (beide China). Die Hauptkonkurrenzen in Singapur beginnen am Freitag, zuvor wurden in der Qualifikation jeweils acht Tickets für die 64er-Felder ausgespielt. Simon Gauzy und Kanak Jaha sind wegen ihrer Weltranglisten-Positionen gesetzt. Die Auslosung bescherte beiden TTF-Profis, die nur im Einzel am Start sind, aber schwere Auftaktgegner. Gauzy muss gleich gegen den Weltranglistenfünften Liang Jingkun (China) ran. Jha trifft auf Tomokazu Harimoto (Japan), die Nummer vier der Welt. Eigentlich sollte auch Can Akkuzu am Start sein, doch der 24-jährige Franzose befindet sich mit einem positiven Coronatest in Quarantäne und durfte Ochsenhausen nicht verlassen.