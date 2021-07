Gauzy scheidet im Achtelfinale aus

Simon Gauzy vom Tischtennis-Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen ist beim olympischen Einzelturnier in Tokio im Achtelfinale ausgeschieden. Dort unterlag der Franzose, die aktuelle Nummer 19 der Welt, dem Titelverteidiger und späteren Olympiasieger Ma Long aus China (6:11, 11:9, 4:11, 7:11 und 5:11).

Zunächst hatte der 26-jährige Ochsenhauser ein Freilos, um dann in der ersten Runde Jonathan Groth auszuschalten (12:10, 11:9, 11:9, 11:5). Nicht so gut lief es für TTF-Profi Kanak Jha (USA), der im Männereinzel nur einmal an den Tisch durfte. Gegen den Ex-Ochsenhauser Kirill Skachkov kassierte der Weltranglisten-30. eine 2:4-Niederlage (9:11, 11:9, 9:11, 11:0, 7:11, 4:11).

Ab Sonntag geht es weiter mit den Mannschaftswettbewerben. Im Team Frankreichs ist Gauzy der Topspieler. Der erste Gegner der an Position acht gesetzten „Équipe Tricolore“ ist am Sonntagfrüh die an elf gesetzte Auswahl Hongkongs mit ihrem Topmann Wong Chun Ting.

Die Vereinigten Staaten (Setzposition 14) mit ihrer Nummer eins Kanak Jha treffen in der Nacht von Sonntag auf Montag im Achtelfinale auf Schweden. Der Einzug ins Viertelfinale wäre als Sensation zu bewerten.