Simon Gauzy vom Tischtennis-Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen hat sich beim Europa-Top-16-Cup des Weltverbands ITTF stark präsentiert. Der Franzose belegte in Aserbaidschans Hauptstadt Baku den vierten Platz.

Gauzy war der einzige TTF-Spieler in Baku. Liam Pitchford war der zweite Nachrückkandidat, kam bei der um vier Athleten erweiterten Fortsetzung des prestigeträchtigen Europe-Top-12-Turniers aber nicht zum Zug.

Gauzy hinterließ einen starken Eindruck und hätte es um ein Haar ins Finale geschafft. Der 20-jährige Franzose hatte eine schwere Vorrundengruppe erwischt, in der unter anderem der spätere Turniersieger Dimitrij Ovtcharov vertreten war. Dennoch gelang es dem TTF-Profi, sich nach einer 1:3-Niederlage gegen Deutschlands Nummer eins und klaren Dreisatz-Erfolgen über die Ex-Ochsenhauser Pär Gerell (Schweden) und Andrej Gacina (Kroatien) Platz zwei in Gruppe A und damit den Einzug ins Viertelfinale zu sichern.

Von da an gab es nur noch Tischtennis-Krimis für Gauzy. Der erste endete mit einem Happy End. Gegen den Österreicher Robert Gardos machte er aus einem scheinbar aussichtslosen 0:3-Satzrückstand – ab dem Viertelfinale wurde auf vier Gewinnsätze gespielt – noch einen 4:3-Sieg und zog ins Semifinale ein. Dort bot sich ihm gegen den Weltranglistenzehnten Marcos Freitas, einst selbst in Ochsenhausen unter Vertrag, die große Chance, ins Finale einzuziehen. Mit 2:1- und 3:2-Sätzen lag Gauzy in einem Spiel auf Augenhöhe in Front, um am Ende doch mit 3:4 passen zu müssen.

Knappe Niederlage gegen Gionis

Anschließend ging es um Platz drei und das damit verbundene Ticket für den World Cup im Oktober in Halmstadt (Schweden). Zunächst deutete fast alles auf einen Erfolg des TTF-Profis hin, der im „kleinen Finale“ gegen Düsseldorfs Defensiv-Griechen Panagiotis Gionis, den er beim Bundesligamatch in Ulm glatt geschlagen hatte, zwischenzeitlich mit 3:1-Sätzen in Führung gehen konnte. Doch kurz vor dem Ziel verlor er Durchgang fünf gegen die aktuelle Nummer 22 der Welt unglücklich mit 10:12 und fand nicht mehr richtig ins Match zurück. So wurde es am Ende der vierte Platz für Simon Gauzy nach einer 3:4-Niederlage (11:5, 7:11, 11:4, 12:10, 10:12, 8:11, 1:11).