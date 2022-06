Gauzy muss sich mit Silber begnügen

Die Mission Titelverteidigung ist Simon Gauzy vom Tischtennis-Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen bei den französischen Meisterschaften nicht geglückt. Er musste sich am Ende mit der Silbermedaille begnügen.

Bei dem sehr gut besetzten Turnier in Mouilleron-Le-Captif im Département Vendée war Gauzy durch Siege gegen Benjamin Brossier (4:1), Jules Rolland (4:2) und Alexandre Cassin (4:1) mit starken Auftritten ins Finale gestürmt. Dort jedoch fand der favorisierte 27-Jährige vom oberschwäbischen Bundesligisten aber nicht in seinen Rhythmus und musste sich seinem erst 18-jährigen Nationalmannschaftskollegen Alexis Lebrun in vier Sätzen geschlagen geben. Somit blieb es für Gauzy einstweilen bei drei nationalen Titeln im Männer-Einzel, die er in den Jahren 2013, 2020 und 2021 erringen konnte.

Von den TTF war zudem Can Akkuzu, französischer Champion im Jahr 2019, im Sport- und Kulturkomplex „Vendespace“ am Start. Doch für den 25-jährigen Elsässer, der in der Bundesliga-Rückrunde der zurückliegenden Saison so erfolgreich gespielt hatte, lief es nicht nach Maß. Im Achtelfinale schied Akkuzu gegen Alexis Lebruns erst 15-jährigen Bruder Félix ohne Satzgewinn aus, wobei zwei Durchgänge hauchdünn in der Verlängerung verloren gingen. Auch im Doppelwettbewerb lief es unglücklich: Akkuzu musste in der ersten Runde kampflos aufgeben, da sich sein Partner Irvin Bertrand verletzt hatte.