Gauzy gibt in der Schweiz sein Comeback

Beim mit 61 000 Euro dotierten Europe-Top-16-Tischtennisturnier, das am Wochenende in Montreux am Genfersee ausgetragen wird, wird das Comeback von Simon Gauzy (TTF Liebherr Ochsenhausen) erwartet. Der Weltranglisten-Neunte wird zu den härtesten Konkurrenten der topgesetzten Deutschen Dimitrij Ovtcharov und Timo Boll gezählt.

Ob der an drei gesetzte 23-jährige Franzose, der wochenlang aufgrund einer Rückenverletzung zum Zuschauen verdammt war, auf Anhieb diesem Anspruch gerecht werden kann, bleibt abzuwarten. Gauzy hatte zuletzt am 3. Dezember beim Bundesligaspiel der TTF in Bergneustadt am Tisch gestanden, danach musste er pausieren.

Aufgrund einer Modusänderung gibt es keine Gruppenphase mehr, die Kontrahenten begegnen sich gleich im K.o.-System – das Turnier beginnt am Samstag mit den Achtelfinals, denen noch am selben Tag die Viertelfinals folgen.

Die Setzung ist auf Basis der Februar-Weltrangliste erfolgt. Die Auslosung der Paarungen findet am Freitagabend statt.