Ganztag kommt bei Eltern besser als erwartet an

Nach und nach führen immer mehr Grundschulen im ländlichen Raum den Ganztagsunterricht ein. Diesen Schritt sind nun auch die Akteure in Ochsenhausen gegangen – und das mit Erfolg. Denn die Zahl der Kinder, die für den Ganztag angemeldet worden sind, hat alle Erwartungen übertroffen. Geholfen haben dürfte dabei auch, dass allein die Eltern entscheiden, ob der Nachwuchs das neue Angebot besucht.

Sie singen englische Lieder, häkeln mit grauer und grüner Wolle oder lernen spielerisch, wie Müll richtig sortiert wird: 90 von insgesamt 225 Kindern nehmen seit Beginn dieses Schuljahrs am Ganztagsunterricht an der Ochsenhauser Grundschule teil. „Wir hatten gehofft, zwei Gruppen hinzubekommen. Jetzt haben wir vier Gruppen“, sagt die Schulleiterin Stephanie Albrecht. Das habe sie überrascht, aber auch gefreut: „Offenbar ist es uns gelungen, viele Eltern von unserem Konzept zu überzeugen.“ Der Ganztagsunterricht findet an drei Tagen in der Woche statt. Die Kinder sind dann von 7.55 bis 15.10 Uhr an der Schule.

Lehrer bekommen Unterstützung

Das Ganztagsangebot beinhaltet Übungszeiten, Lernangebote, Lernwerkstätten und offene Spielangebote. Nach der Mittagspause geht es mit einem Übungsband los, in dem die Kinder beispielsweise Lesen, Kopfrechnen oder Rechtschreibung üben. Anschließend startet das Oxi-Band, wie das nachmittägliche Ganztagsangebot in Anlehnung an den Stadtnamen genannt wird. Fußball, Tonen, Handarbeit, Literatur und Englisch sind ein paar Beispiele, was zwischen 13.40 und 15.10 Uhr auf dem Stundenplan steht. „Hierbei bringen sich die Lehrer mit ihren Fähigkeiten ein“, sagt Albrecht. Unterstützt werden sie dabei von Jugendbegleiter, damit in möglichst kleinen Gruppen gelernt werden kann. Phasen des Unterrichts, der Pause und der Angebote wechseln sich über den Tag verteilt ab.

„Aus organisatorischer Sicht ist das ein Kraftakt“, sagt Albrecht. Jeder Schüler hat seinen eigenen Stundenplan, in einer Klasse kann es bis zu vier unterschiedliche Pläne geben. Die Lehrer stimmen sich in Konferenzen ab und arbeiten mit mehreren Listen. Darüber hinaus hängen an den Schultaschen der Kinder bunte Karten, um den Überblick zu behalten, wer nach der fünften Stunde nach Hause geht oder den Ganztag besucht. „Natürlich ist das eine Umstellung und es kommen immer wieder neue Fragen auf“, sagt die Leiterin. Gemeinsam mit den Eltern werden diese nach und nach geklärt.

Eltern entscheiden allein, ob ihr Kind den Ganztag besucht

Wäre es da nicht einfacher, den Ganztagsbetrieb verpflichtend für alle Schüler einzuführen? „Trotz des großen Organisationsaufwands war das nie eine Überlegung“, sagt Albrecht. Aus ihrer Sicht ist der Ganztag in Wahlform ein überzeugendes Modell, weil die Entscheidung allein den Eltern obliegt. „Manche möchten mehr Familienzeit, andere müssen irgendwie Beruf und Familie unter einen Hut bekommen“, erläutert die Leiterin die unterschiedlichen Bedürfnisse der Eltern. Der Ganztag ist kostenlos, nur das Mittagessen müssen Eltern aus eigener Tasche bezahlen. Hierbei steht es den Familien ebenfalls frei, ob die Kinder in der Schule oder zu Hause essen.

„Der Ganztag ist nicht nur eine Betreuung der Kinder“, betont Albrecht. Es geht vorrangig darum, den Sprösslingen neben Wissen auch soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit oder selbstorganisiertes Lernen zu vermitteln: „Es ist ein Mehrgewinn in mehreren Bereichen.“ Mit dem Ende des Ganztags um 15.10 Uhr bleibe noch Zeit für die Familie, das Spielen mit Freunden oder Vereinsaktivitäten. Hausaufgaben müssen die Kinder an diesen drei Tagen nämlich nicht mehr erledigen. Wie sich Zahl der angemeldeten Sprösslinge langfristig entwickeln wird, kann Albrecht noch nicht im Detail sagen. Sie ist aber davon überzeugt, dass die Nachfrage eher wachsen als schrumpfen wird.