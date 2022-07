Gabler-Orgel steht im Mittelpunkt bei Konzert des Orgelsommers

Eine kleine Schar von beinahe 40 Besuchern hörte am vergangenen Mittwochabend in der kühlen Basilika St. Georg das 90-minütige Konzert des Organisten Josef Miltschitzky aus Ottobeuren zusammen mit der Sopranistin Susanne Jutz-Miltschitzky. Diese zweite Veranstaltung im Ochsenhausener Orgelsommer 2022 war laut Programm der Klangsinnlichkeit der großen Gabler-Orgel gewidmet.

Mit 49 Registern, 4 Manualen und Pedal zählt das historische Instrument zu den barocken Monumentalorgeln, 1728 als Geniestreich des jungen Joseph Gabler erbaut. Bei diesem Orgelabend standen die Freude am Detail und die vielfältigen, oft verspielten Ausdrucksweisen der Klänge im Vordergrund. Erst am Schluss spielte die volle Orgel im Maestoso F-Dur aus Justin Heinrich Knechts Orgelschule von 1795 mit schwierigen Terzenläufen und obligatem Pedal. Miltschitzky stellte als historisch informierter Interpret die vielen Einzelregister und ihre unterschiedlichen Klangkombinationen vor, hauptsächlich mit süddeutscher Orgelmusik des 18. Jahrhunderts.

Die zu Beginn gespielte Toccata von Johann Speth ist mit „musikalisches Blumenfeld“ überschrieben und ein leises schwebendes Register gefolgt von Flöten und Streicherstimmen. Susanne Jutz-Miltschitzky sang zwischen den fugierten Versetten von Johann Caspar Ferdinand Fischer die Strophen des Magnificat, der Lobgesang Marias aus dem Lukas-Evangelium, unbegleitet und schlicht im Vortrag. Nach diesen farbigen Stücken in der Tradition des italienischen Vorbilds Girolamo Frescobaldi folgte Orgelmusik von zwei Klosterbrüdern. Eine heitere Fuge mit chromatischen Motiven von Sixtus Bachmann und eine stark verzierte Arie abwechselnd als Solo und Duett in heller Registrierung und Fagott-Begleitung von Felix Gass, der unter anderem in Uttenweiler tätig war.

In der Psalmvertonung „Laudate Dominum“ der niederländischen Organistin und Komponistin Margaretha Christina de Jong begleitete die Orgel sehr weich. Die Gesangsstimme von Susanne Jutz-Miltschitzky verschmolz in den verschiedenen Strophen geradezu mit dem romantischen Klanggefüge der Gabler-Orgel. Auch im „Dixit Dominus“ von Justin Heinrich Knecht hatte die Textverständlichkeit nicht oberste Priorität, eher das wechselseitige Spiel der Stimmen mit kontrastierenden Schattierungen zwischen der prägnanten Frauenstimme und den gambenartigen Orgelregistern.

Unterschiedlich helle Klangfarben kombinierte Miltschitzky in der Sonate von Johann Gottfried Seyfert, dazu Echoeffekte, rasche Wechsel der Manuale, spielfreudige Rhythmen und Virtuosität in den schnellen Ecksätzen. Miltschitzky arbeitet durch Kombination der Manuale und Registrierkunst dezente dynamische Abstufungen heraus. Das Pedal kommt eher selten zum Einsatz, eröffnet aber immer wieder neue Klangräume und setzt dabei deutliche Akzente. Der heitere Ton mit schnellem Laufwerk, zwitschernden Trillern und tänzerischen Motiven überwiegt. Dies trifft ebenfalls auf die fünf Stücke aus dem Ochsenhausener Orgelbuch „Harmonia Organica“ zu, eine bebilderte Gebrauchsanweisung von 1735 für das Instrument. Hier durften Kuckucksruf (Cuculus), Glockenspiel (Carillon) und die schnarrenden Zungenstimmen nicht fehlen.

Dekanatskirchenmusiker Thomas Fischer erwähnte in seiner kurzen Begrüßung, dass die neuerbaute Gabler-Orgel bereits große Bewunderer gehabt habe, aber auch manche Gegner. Das 3. Orgelkonzert des Orgelsommers findet am Mittwoch, 20. Juli, um 19 Uhr in statt. Franz Raml spielt an der Gabler-Orgel der Basilika Ochsenhausen.