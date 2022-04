Gabler-Apotheke schließt Testzentrum in Ochsenhausen

Masken, Tests, digitale Impfzertifikate: Apotheken sind als Teil der kritischen Infrastruktur seit Beginn der Pandemie stark gefordert. So war in Ochsenhausen das erste öffentliche Schnelltestzentrum im März 2021 auch durch eine örtliche Apotheke eröffnet worden – die Gabler-Apotheke. Zum 5. April wird dessen Betrieb in den Unteren Wiesen nun eingestellt.

Am Samstag laufen bundesweit nahezu alle Alltagseinschränkungen, die bis dahin im Infektionsschutzgesetz festgehalten waren, aus. Darunter auch Zugangsbeschränkungen und Testpflichten in fast allen Bereichen. „Die zuletzt bereits rückläufige Nachfrage nach PoC-Tests wäre mit diesen Lockerungsschritten noch weiter zurückgegangen“, begründet Apotheken-Inhaberin Renate Schlegel den Schritt, das Testzentrum in den Unteren Wiesen nach einem Jahr nicht mehr weiterzubetreiben.

„Uns war es immer ein großes Anliegen, im Rahmen unserer Möglichkeiten einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie zu leisten“, so Schlegel, die sich eigenen Worten zufolge nun darauf freut, ihr Engagement wieder voll auf die eigentlichen Aufgaben in der Apotheke konzentrieren zu können.

Bei einer kleinen Feierstunde, zu der auch Bürgermeister Andreas Denzel gekommen war, galt der Dank der Apothekerin nicht nur den Nutzern des Testangebots für das große Vertrauen, sondern auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Testzentrums. Schlegel unterstrich, dass dieses Engagement keinesfalls selbstverständlich gewesen sei. Schließlich hätten Arbeitszeiten ständig flexibel angepasst werden müssen. Durch immer neue politische Entscheidungen sei der Einsatz häufig nur kurzfristig planbar gewesen. Den Betrieb des Testzentrums hätten darüber hinaus auch die Mitarbeiterinnen der Apotheke aufrechterhalten, indem sie trotz Lieferengpässen bei Tests und Verbrauchsmaterialen immer für Nachschub gesorgt hätten.

Andreas Denzel bedankte sich bei Renate Schlegel und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. „Sie haben das sehr lange und sehr gut gemacht“, lobte er. Dieses Angebot habe einen „erheblichen Beitrag“ geleistet, den verschiedenen Teststrategien gerecht zu werden. Denzel hob außerdem die Schulung des Testpersonals in Kindergärten und Schulen durch die Gabler-Apotheke hervor.