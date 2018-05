FVB-Nachwuchs holt sich den Titel

Die B-Junioren des FV Biberach haben sich den Titel bei der Hallenfußball-Bezirksmeisterschaften in Ochsenhausen geholt. Der FV-Nachwuchs überstand die Vor- und Endrunde ohne Niederlage (9 Spiele/29:2 Tore) und qualifizierte sich damit für die Endrunde des Futsal-Masters des Württembergischen Fußballverbands (WFV), die am 18. Februar in Ehningen stattfindet.

Dort trifft das Team des Trainerduos Bernd Eisler/Dieter Thut in der Vorrundengruppe C auf den VfL Kirchheim/Teck, den VfL Winterbach und den SV Vaihingen. Spielbeginn ist um 10 Uhr. Der Erst- und Zweitplatzierte des Turniers in Ehningen löst die Fahrkarte für die süddeutschen Futsal-Meisterschaft am Sonntag, 4. März, die ebenfalls in Ehningen ausgetragen wird. Zum Team des Bezirksmeisters gehören (siehe Bild/vorn von links) Ersin Cerimi, Chrissy Witt, Daniel Popp, (hinten von links) Trainer Bernd Eisler, Omar Hassan, Igor Czerwinski, Giovane Eisler, Oliver Thut und Trainer Dieter Thut.