Fußballturnier der Realschule Ochsenhausen

Das erste Fußballturnier nach einer pandemiebedingten Pause am 21. Juli war ein voller Erfolg. Bei angenehmem Fußballwetter ließen die Siebt- und Achtklässler*innen der Realschule Ochsenhausen den Ball wieder gekonnt zirkulieren.

Wie üblich wurde sowohl ein Pokal für die Mädchen als auch ein Pokal für die Jungen ausgespielt. Im Finale der Mädchen triumphierte das Team „Mugga“ der Klasse 8c, bei den Jungs wurde „Delay Sports“ aus der Klasse 8b nach einem knappen Finale Turniersieger. Mit einem Eisgutschein belohnt wurden die Torschützenköniginnen Julia und Sara Sproll (je acht Tore) und der Torschützenkönig Jonas Grieser (zwölf Tore).

Die 9. Klassen sorgten dafür, dass die Sportler*innen mit Wurst, Wecken, Eis und Getränken jederzeit gut gestärkt in die Spiele gehen konnten. Außerdem stellte diese Klassenstufe auch die Schiedsrichter und so war es auch ihnen zu verdanken, dass das Turnier ehrgeizig aber immer fair zu Ende gespielt werden konnte. Schon heute freuen wir uns wieder auf ein Turnier im Jahr 2023, so dass die Wanderpokale neue Besitzer finden können.