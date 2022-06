Fußball-Landesliga: Der Ersatzkeeper macht den Sack zu

Der SV Mietingen hat eine starke Reaktion auf die Heimniederlage gegen Bad Schussenried gezeigt und mischt nach dem verdienten 3:1-Erfolg in Ochsenhausen weiter im Kampf um den Klassenerhalt mit.

„Unser Ziel war, dass wir mit Hoffnung nach Kehlen fahren. Und dieses Zwischenziel haben wir erreicht“, bilanzierte ein zufriedener Christian Glaser nach der guten Leistung und blickte sogleich auf das abschließende Spiel bei Konkurrent Kehlen. Der Mietinger Spielertrainer, der wegen eines in der Vorwoche erlittenen Bänderrisses nicht mitwirken konnte, sah von Beginn an einen engagierten Auftritt seiner Mannschaft. Dass es am Ende ausgerechnet der als Feldspieler eingewechselte Ersatztorhüter Nico Wiemer war, der per Kopf das entscheidende 1:3 markierte (81.), stand sowohl symptomatisch für die bescheidene Personalsituation der Gäste als auch für ihren starken Willen. „Ich bin sehr froh, was für ein Gesucht die Mannschaft heute gezeigt hat. Wir wollten heute unbedingt den Sieg, das hat man gemerkt von der ersten Minute an“, lobte Glaser.

Weniger glücklich mit dem Auftritt seiner Truppe im vorerst letzten Landesliga-Heimspiel war dagegen Glasers Pendant Michael Kienle: „Ich bin gar nicht zufrieden. Wir sind einfach von der ersten Sekunde nicht reingekommen.“ Allein Simon Schwarz, der vor der Partie verabschiedet wurde und zum FV Biberach wechseln wird, brachte die Mietinger auf dem linken Flügel in Verlegenheit. Doch seine Flanken fanden keinen Abnehmer. Derweil bemühte sich Mietingen um Spielkontrolle und bewies in der Vergangenheit oft vermisste Effizienz. Mit der ersten Torgelegenheit traf Daniel Bösch nach Vorarbeit von Dominik Burry und Andreas Bösch im zweiten Versuch, nachdem SVO-Keeper Jan Besenfelder seinen ersten Torschuss noch pariert hatte (11.).

Viele Torraumszenen sahen die 250 Zuschauer insgesamt nicht, doch sowohl Ochsenhausen als auch den überlegenen Gästen boten sich noch zwei Mögleichkeiten. In der 18. Minute schoss Ochsenhausens Rico Peter nach starker Vorarbeit von Schwarz drüber und in der 19. Minute traf Mietingens Noah Gnandt einen schwierigen Ball in guter Position nicht richtig. Nach Ochsenhausens bestem Angriff über David Stellmacher und Schwarz verpasste Frank Martin am langen Pfosten nur knapp (37.). Eine Riesenchance vergab auf der Gegenseite Roland Meyer, dessen Schuss Besenfelder zur Ecke abwehrte (40.).

Die zweite Halbzeit begann direkt mit einer starken Aktion von Ben Rodloff, der für Mietingen erhöhte (48.). Dabei war Ochsenhausen nun besser in der Partie. „Die Umstellungen haben gefruchtet, wir hatten Aktionen und machen dann das 1:2“, registrierte Kienle eine Steigerung in der zweiten Halbzeit und das 1:2 (67.) durch Schwarz, der einen Freistoß aus halbrechter Position in den rechten Winkel schlenzte. „Danach kommen wir aber nicht so richtig in die Box, haben etwas umständlich gespielt“, analysierte Kienle. In der Folge kamen beide Teams nur noch zu wenigen Chancen, die hatten es aber in sich: Rodloff schob den Ball freistehend vor Besenfelder aus spitzem Winkel knapp vorbei (73.) und dem eingewechselten Konrad Licht missglückte nach einer Flanke von Martin ein Kopfball (79.). Alles andere als missglückt war dagegen der Kopfball von „Joker“ Wiemer nach einem Freistoß von Meyer. Wiemer stieg im Fünfmeterraum am höchsten und sorgte für die Entscheidung.

SVO-Trainer Kienle haderte etwas mit der Entstehung des 1:3: „Erst war der Ball im Aus und dann war es ein Foul vom Gegner und kein Freistoß für den Gegner. Das hat uns den Zahn gezogen.“ Dennoch stellte Kienle klar, dass die Niederlage verdient war. „Unterm Strich war der Gegner heute einfach besser.“