Fußball, Kreisliga B II Riß: Derbysieg für SGM Reinstetten/Hürbel

Die SGM Reinstetten/Hürbel hat in der Fußball-Kreisliga B II Riß die Nachholbegegnung vom 22. Spieltag gegen die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II mit 3:1 (2:1) gewonnen. Im Derby ging der Gast zunächst in der 13. Minute durch Stefan Rodi mit 1:0 in Führung. Florian Laubheimer (15.) sorgte aber rasch für den Ausgleich. Marcel Hutzel (38.) legte noch vor der Pause zum 2:1 für die Platzherren vor. Erst Tobias Göhringer (83.) machte mit einem verwandelten Foulelfmeter zum 3:1 den Sack für Reinstetten/Hürbel endgültig zu.

Reserven: FC Inter Laupheim – SV Rissegg 1:3.