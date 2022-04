Fürstenwaldlauf steigt am 17. Juni

Der Sportverein Ochsenhausen lädt alle Läuferinnen und Läufer der Region ein zum 41. Fürstenwaldlauf am 17. Juni. Dieses Jahr findet der Lauf nach SVO-Angaben wieder in der gewohnten Form statt, Start ist am Sportplatz Hopfengarten. „Wir freuen uns auf die gemeinsamen Starts der Bambini, der Jugendlichen und natürlich auf den Hauptlauf über 10,55 Kilometer, also einen Viertelmarathon“, so Klaus Berger und Markus Baur, die beiden Sprecher des Organisationsteams. „Und zusätzlich bieten wir dieses Jahr auch eine Fünf-Kilometer-Strecke an, selbstverständlich auch im Fürstenwald.“ Diese Mittelstrecke sei besonders auch für Lauf-Einsteiger und Schnupper-Läuferinnen geeignet und habe letztes Jahr bei der coronabedingt angebotenen App-Laufvariante ebenfalls großen Anklang gefunden, bestätigt Heike Späth, Leiterin der SVO-Leichtathletikabteilung: „Jetzt ist noch Zeit, um ins Training einzusteigen für einen der schönsten Landschaftsläufe in Oberschwaben.“

Alle Informationen zu Strecken und Startterminen sowie die Anmeldung sind unter www.svochsenhausen.de, Rubrik Leichtathletik, zu finden.