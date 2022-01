Fünftklässler üben für die Sicherheit im Schulbus

Dass die Schüler und Schülerinnen täglich sicher nach Ochsenhausen und Reinstetten zur Schule bzw. auch wieder nach Hause kommen, ist den jeweiligen Schulleitungen der weiterführenden Schulen ein großes Anliegen. Die beiden Schulsozialarbeiterinnen Lis-Marie Jans und Karin Schneider vom Verein Lernen Fördern Biberach stellten daher ein Bussicherheitstraining auf die Beine.

Im vergangenen Schuljahr hatte es coronabedingt ausfallen müssen, in diesem Schuljahr waren alle fünften Klassen des Gymnasiums Ochsenhausen und der Gemeinschaftsschule Reinstetten wieder dabei. Das Busunternehmen Ertl stellte wieder Busfahrer und Busse zur Verfügung.

Die Informationen zu Theorie und Praxis erhielten die rund 100 Fünftklässler von den Herren Eck, Fensterle und Härle vom Präventionsreferat des Polizeipräsidiums Ulm in einem zwei stündigen Training. Genügend Raum gab es für die aufkommenden Fragen und das Erzählen von schon Erlebtem. Inhalte hierbei waren unter anderem richtige Verhaltensweisen an der Bushaltestelle und im Bus, aber auch eine Vollbremsung. Auch wurde deutlich aufgezeigt, warum es beim Warten auf den Bus so wichtig ist, hinter der weißen Linie zu stehen. Auch wie es jemandem ergehen kann, der ohne Wissen der Busfahrer etwas, was ihm unter den Bus gefallen ist, wieder hervorholen will, wurde den Kindern durch einen plattgefahrenen Kanister klar.