Frühstück mit Vortrag in Wennedach

Am Dienstag, den 15. November hatte die Dorfgemeinschaft Wennedach zu einem Frühstück in die alte Schule eingeladen. Der anschließende Vortrag vom katholischen Landvolk beschäftigte sich mit dem Thema „Begleitung von Sterbenden“. Die Referentin Lydia Müller erzählte über ihre Arbeit als Leiterin der ambulanten Hospizgruppe Ochsenhausen-Illertal. Trotz des schwierigen Themas ergab sich anschließend eine rege Frage- und Antwortstunde. Erfahrungen und Tipps wurden ausgetauscht. Die ambulante Hospizgruppe bietet ihre Hilfe ehrenamtlich an, bei der Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden und deren Angehörigen. Lydia Müller aus Kirchdorf und die Gruppe der ambulanten Hospizgruppe orientieren sich an den Wünschen Schwerkranker und deren Angehörigen und bieten Gespräche, Zuhören und Dasein an.