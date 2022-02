Frühes Aus für Gauzy in Montreux

Der Auftritt von Simon Gauzy am vergangenen Wochenende beim Europe-Top-16-Turnier in Montreux ist nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Der 27-jährige TTF-Leitwolf schied bereits in der ersten Runde, gleichbedeutend mit dem Achtelfinale, nach einem glatten 0:4 gegen den Österreicher Daniel Habesohn vom Ligarivalen Mühlhausen aus, gegen den er in Normalform schon des Öfteren gewonnen hat. Gauzy war der Trainingsrückstand nach seiner gerade erst auskurierten Rückenverletzung deutlich anzumerken.