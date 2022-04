Friedenskonzert in Ochsenhausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Friedenskonzert in der Basilika St. Georg in Ochsenhausen war in seiner Vielfältigkeit ein schönes Zeichen für den Frieden in der Ukraine und in der ganzen Welt.

Bürgermeister Andreas Denzel, Peter Grundler von der Caritas und Jürgen Kraft vom Landratsamt Biberach richteten eindringliche und informative Worte an die Zuhörerinnen und Zuhörer in der Basilika und auch an die, die per Streaming das Konzert verfolgt haben. Hausherr Dekan Schänzle sprach den Segen verbunden mit dem dringenden Wunsch nach Frieden.

Ein herzliches Dankeschön geht an die Redner, an den Hauptorganisator Klaus Brecht, die Techniker, die das Streaming ermöglicht haben, die Musizierenden, die ein bewegendes Programm geboten haben, also an die Alphornbläser unter der Leitung von Hubert Wiest, die Ensembles Kapellenklang und Tritonus, die Solisten Barbara Mader und Hans Ernle, den Organisten Thomas Fischer und ganz besonders an den jungen ukrainischen Pianisten Daniil Orliuk, der Virtuos Rachmaninov spielte.

Der Bürgerverein OX-21 e.V. bedankt sich bei den vielen Spendern und Spenderinnen für die stolze Summe von 4600 Euro.

Diese Spende geht direkt an PFVMH, eine nichtstaatliche humanitäre Organisation in der Ukraine, die mobile Krankenhäuser betreibt und mobile, medizinische Einsätze in vom Krieg direkt betroffenen Gebieten unternimmt.