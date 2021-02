Freundeskreis richtet Medienraum ein

Der Freundeskreis der Jugendmusikschule Ochsenhausen treibt die Digitalisierung voran. Das geht aus einer Mitteilung der Musikschule hervor. Wie die Schule berichtet, konnte durch Gelder aus Veranstaltungen und Mitgliedsbeiträgen für die Jugendmusikschule Ochsenhausen im Januar ein Medienraum eingerichtet werden. Dafür wurde ein Unterrichtsraum im ersten Stock mit einem großen Touch-Bildschirm, einer Weitwinkelkamera, einem Konferenzmikrofon und einer Lautsprecheranlage ausgestattet. Der Bildschirm, mit integriertem Rechner, ist intuitiv zu bedienen und elektrisch höhenverstellbar, so dass ab sofort der Raum von allen Lehrkräften genutzt werden kann, um den momentan notwendigen Distanzunterricht auch in den Räumlichkeiten der Musikschule reibungslos und digital hochwertig zu ermöglichen. In Zukunft ist angedacht, die technische Ausstattung auch für Playback-Übungen, Aufnahmen, Werkanalysen und für den Theorieunterricht einzusetzen. Auch Live-Übertragungen von Auftritten und Konzerten wird durch die mobilen Geräte möglich. Die Instrumentallehrerinnen und -lehrer haben die Möglichkeit, auf digitaler Ebene kreativ zu werden und neue Einsatzmöglichkeiten zu entwickeln.