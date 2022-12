Fremdsprachendiplom ist Ausdruck beharrlichen Arbeitens

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gleich 16 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen neun und zehn haben über den regulären Unterricht hinaus ihre Französischkenntnisse vertieft. Und der Einsatz hat sich gelohnt. Schulleiterin Elke Ray und Abteilungsleiterin Sonja Krieger-Pinnel durften nun die DELF-Diplome der Niveaustufe B1 den Jugendlichen aushändigen. Die Kurse mit den mündlichen und schriftlichen Prüfungen werden vom französischen Kultusministerium organisiert und bieten die Möglichkeit, Abschlüsse auf verschiedenen Niveaus zu machen. „Ich freue mich sehr darüber, dass ihr so fleißig und konsequent gearbeitet habt“, betonte Elke Ray in einer kurzen Ansprache. Die Französischlehrerin Sonja Krieger-Pinnel bereitete die Schülerinnen ein halbes Jahr lang auf die Prüfungen vor. „Dass alle dabei blieben, ist schon vor dem Hintergrund der schwierigen Coronabedingungen des letzten Schuljahrs etwas ganz Besonders“, betonte die Pädagogin. Sie wünschte allen viel Spaß an der französischen Sprache. „Eure erworbenen Kenntnisse werden euch sicher noch in der Oberstufe im Leistungsfach oder sogar im Berufsleben nützlich sein“, zeigte sich Sonja Krieger-Pinnel überzeugt.

Folgende Schüler haben das DELF-Diplom erhalten: Cetin Aysenur, Mariem Chakroun, Barbara Dzuganova, Ronja Funk, Fabian Gmeinder, Maximilian Graf, Romy Graf, Alexander Kienle, Beatrix Leger, Lea Maucher, Maike Miller, Teresa Miller, Linda Rapp, Romy Rogács, Jana Wager und Leah Werner.