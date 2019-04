„Fremde Heimat“ – ein besonderes Kunstprojekt

Was ist Heimat? Die Künstlerin Renée Nakad aus Ochsenhausen und der Fotograf Andreas Reiner aus Galmutshöfen setzen sich mit diesem Begriff in einer Ausstellung auseinander. Unter dem Motto „Fremde Heimat“ ist in den vergangenen Monaten ein Kunstprojekt entstanden, das ab Freitag, 3. Mai, im Kuhstall des Café Schäfers in Ochsenhausen zu sehen ist. Nakad und Reiner haben Menschen aus Ochsenhausen und Umgebung gemalt und fotografiert, die Porträts sind bis zum 10. Juni ausgestellt.

Renée Nakad lebt seit drei Jahren in Ochsenhausen. Die 19-Jährige ist in Syrien geboren und in Venezuela aufgewachsen. Seit September absolviert sie ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Bildungswerk in Ochsenhausen. Anlässlich dessen machte sich Renée Nakad Gedanken über ein Projekt und fand in Andreas Reiner („Sichtlichmensch“) einen Partner, mit dem sie ihre Idee umsetzen konnte.

Mensch und Heimat im Fokus

Der Begriff Heimat sollte im Mittelpunkt stehen – und natürlich der Mensch, Reiners Hauptmotiv. Es ging um Fragen wie: Wer wohnt eigentlich neben mir? Wo bin ich fremd? Wo bin ich zu Hause? „Ich bin hier in Ochsenhausen beispielsweise auch fremd, auch wenn es meine Heimat ist“, verdeutlicht Reiner.

Die beiden Künstler setzten sich zum Ziel, möglichst unterschiedliche Ochsenhauser für ihre Ausstellung zu gewinnen. Menschen, die sich auch durchaus „beißen“ dürfen, wie es Andreas Reiner ausdrückt – frei jeglicher Religion, Nationalität, gesellschaftlicher Stellung oder ähnlichem.

Die Bilder seien ein Querschnitt durch die Bevölkerung und so unterschiedlich und vielseitig, dass jedes eine eigene Botschaft habe und eine eigene Sprache spreche.

32 Fotos, 14 Bilder

„Wir sind durch die Stadt mit offenen Augen gegangenen und haben dabei auch viele neue Menschen kennengelernt“, sagt Bildungswerk-Geschäftsführerin Christina Pappelau. Das Projekt „Fremde Heimat“ habe sich in Ochsenhausen schnell herumgesprochen. „Die Leute waren sehr aufgeschlossen, wir sind überall auf offene Ohren gestoßen und haben viel Unterstützung bekommen.“

In der Regel besuchten Nakad und Reiner die Protagonisten zu Hause. „Das ist immer spannend, man lernt die Menschen von einer anderen Seite kennen“, sagt Andreas Reiner. „Man bekommt Einblicke, wie die Menschen leben. Und so wie sie mir begegnen, will ich sie dann auch fotografieren.“ 32 Aufnahmen von Reiner und 14 Bilder von Nakad sind so entstanden. Beispielsweise von Walter Ertl, Bildungswerk-Gründungsmitglied und Ochsenhauser Urgestein, der auch die Prospekte und Plakate ziert. „Ich bin immer mit einem Lächeln nach Hause gegangen“, sagt Andreas Reiner. „Es war auch für mich eine Bereicherung.“

Reiner setzt bei seinen Porträtfotos auf Schwarz-Weiß: Nichts soll von den Porträtierten ablenken, Konzentration aufs Wesentliche. Bei Renée Nakads Zeichnungen ist auch ab und an Farbe im Spiel. „Ich habe vieles ausprobiert, was ich vorher noch nie gemacht habe“, sagt die 19-Jährige. Überhaupt habe sie bei diesem Projekt viele Seiten von Ochsenhausen kennengelernt, die sie zuvor nicht kannte. Apropos Kennenlernen: Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen natürlich die Porträts. „Aber die Besucher sollen hier auch ins Gespräch kommen und zusammenfinden“, sagt Christina Pappelau. Dazu soll auch das Begleitprogramm seinen Teil beitragen.