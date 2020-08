Freibad ist am Wochenende geschlossen

Da für das Wochenende stürmisches und kaltes Wetter angekündigt ist, bleibt das Naturbad Ziegelweiher in Ochsenhausen am Samstag, 29. August, und am Sonntag, 30. August, geschlossen. Dies teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Sofern das Wetter wieder mitspielt, soll der Ziegelweiher ab Montag, 31. August, wieder geöffnet werden. Bei zweifelhaftem Wetter kann man sich unter Telefon 07352/938933 informieren, ob das Baden möglich ist. Es gelten nach wie vor Hygieneregeln, die alle Badegäste einhalten müssen: Jeder Besucher muss namentlich mit Telefonnummer und Uhrzeit seines Besuchs erfasst werden. „Bisher haben die Badegäste die Regeln vorbildlich eingehalten“, lobt Bademeister Frank König. „Zwar sind sich alle bewusst, dass es kein Badevergnügen wie bisher geben kann, aber die Gesundheit der Badegäste und der Mitarbeiter hat oberste Priorität“, betont Bürgermeister Andreas Denzel.