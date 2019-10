Vier erlebnisreiche Tage haben 48 Teilnehmerinnen einer Reisegruppe des Katholischen Frauenbunds Ochsenhausen/Illertal in der Kunst- und Kulturstadt Leipzig verbracht. Auf der Anreise bestaunten sie in Erfurt bei einer Rundfahrt mit der historischen Straßenbahn. Sie sahen den Erfurter Dom, in dem Martin Luther zum Priester geweiht wurde, den Fischmarkt mit bemerkenswerten Patrizierhäusern und vieles mehr.

In Leipzig erkundeten die Reisenden das Stadtzentrum, den Augustusplatz mit Oper, Gewandhaus, Paulinum und City-Hochhaus; die Nikolai-Kirche, einst Treffpunkt für die Montags-Demonstrationen 1989, die den Sturz des DDR-Regimes herbeiführten; das Alte Rathaus mit Markt und die unzähligen Passagen. Eine große Stadtrundfahrt folgte am nächsten Tag, wobei das geschichtsträchtige Völkerschlachtdenkmal besucht wurde. Vor mehr als 200 Jahren kämpften auf dem Schlachtfeld rund 600 000 Soldaten um die Vorherrschaft in Europa. Das „Asisi-Panometer“ ist eines der größten Panoramen der Welt.

Im „Leipziger Neuseenland“ bieten mehr als 20 größere Seen mit einer Gesamtwasserfläche von 70 Quadratkilometern, entstanden durch die Rekultivierung und Renaturierung des Braunkohletagebaus, zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Nicht fehlen durfte „Auerbachs Keller“ unter, wo Goethe während seines Studiums oft weilte.

Die Rückreise führte über Weima wo die Höhepunkten der klassischen Zeit und die Wirkungsstätten von Goethe und Schiller, Herder und Wieland besichtigt wurden.