Der SPD-Ortsverein Ochsenhausen-Illertal lädt am Donnerstag, 5. März, zu einer Diskussionsveranstaltung ein. Thema der Veranstaltung ist „Women Power gesucht – Frauen im Ehrenamt“. Die Veranstaltung findet von 18.30 bis 20.30 Uhr im Ringhotel Mohren, Grenzenstraße 4 in Ochsenhausen statt. An der Diskussion nehmen drei Frauen aus der Region teil, die sich ehrenamtlich und politisch engagieren. Es sind dies Charlotte Ziller, Leiterin des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz im Landratsamt Biberach sowie Kreisbrandmeisterin, Elisabeth Strobel, Präsidentin des Sportkreises Biberach, und Dagmar Neubert-Wirtz, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) Biberach sowie stellvertretende Kreisvorsitzende der SPD Biberach. Wie es in der Ankündigung heißt, ist es immer noch so, dass Frauen – meist neben dem Beruf – die Hauptlast in den Bereichen Familie und Haushalt tragen. Trotzdem sind über 40 Prozent der Frauen in Deutschland ehrenamtlich aktiv. Was können Politik und Gesellschaft tun, um sie zu unterstützen? Und wie können insbesondere jüngere Frauen für eine ehrenamtliche Tätigkeit gewonnen werden? Diesen Fragen soll in der Diskussion zusammen mit den Gästen nachgegangen werden.