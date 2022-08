Frau aus Gemeinde bei Ochsenhausen überweist Geld an Betrüger

Ereneut berichtet die Polizei von teurem Love-Scamming. In den letzten Monaten überwies wieder eine Frau, dieses Mal aus einer Gemeinde bei Ochsenhausen Geld an Betrüger.

Am Donnerstag offenbarte sich eine Frau der Polizei. Sie kam über eine Online-Dating-Plattform mit zwei Männern in Kontakt. Mittels eines Messengers auf dem Handy tauschten sie sich weiterhin aus, woraus sich eine Online-Romanze entwickelte.

Letztlich überwies die Frau in den vergangenen Monaten einen fünfstelligen Betrag in kleineren Raten an die Betrüger. Die Polizei Ochsenhausen nahm die Ermittlungen auf. Die Beamten klären nun den genauen Sachverhalt und wie hoch der Schaden tatsächlich ist.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor Scamming: Vorsicht bei virtuellen Bekanntschaften. Versprochen werde die große Liebe, das schnelle Geld oder der Traumjob - doch hinter den verlockenden Angeboten stecke häufig so genanntes Scamming. Oft führe der Weg zum ersehnten Glück nämlich über Vorauszahlungen an Betrüger.