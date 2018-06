Franz Raml lobt seine 250 „Choristen“ schon im Vorfeld

250 Sänger auf der Bühne plus 100 Kinder aus den Unterstufenchören des Ravensburger Welfengymnasiums und des Ochsenhauser Gymnasiums: Dies bedeutet auch eine logistische Herausforderung. So hat Projektleiter Franz Raml für dieses Vorhaben des Oratorienchors Liederkranz Ravensburg auch eine Architektin im Team, die am 23. Jun auf der Bühne der Ravensburger Oberschwabenhalle für den sicheren Stand der Sängerschar Sorge trägt.

Nach einer Aufführung von Carl Orffs „Carmina Burana“ mit 220 Sängern in Weingarten ist „Ravensburg goes Hollywood“ das zweite Riesenchorprojekt dieser Größenordnung, das Franz Raml mit den Chören aus Ravensburg und Ochsenhausen plant. Und da die „Choristen“ des Welfengymnasiums in der Landesakademie weilen, konnte am vergangenen Donnerstag mit den beiden Schulchören sowie den Erwachsenen des Ravensburger Oratorienchors in Ochsenhausen geprobt werden. Eine weitere Gesamtchorprobe folge, so Raml, im Juni in Ravensburg,

Die Idee zu diesem ambitionierten Filmmusikprojekt stammt von Matthias Keller. Er ist Redakteur im Bayrischen Rundfunk mit Schwerpunkt Geistliche Musik, Chor- und Orgelmusik sowie Filmmusik. Für das Projekt hat Keller, mit dem Raml zusammen mit seinem „Hassler Consort“ schon mehrfach Radioproduktionen erstellt hat, mehrere Stücke arrangiert beziehungsweise reinstrumentalisiert. Es sei ein Riesenaufwand, den das Projekt verlangt, erläutert Franz Raml; denn einige Noten kommen direkt aus den USA. Doch gerade die Jugendlichen sind überausengagiert bei der Sache lobt Franz Raml sie vorneweg. Zudem könne er mit dem Ravensburger Oratorienchor auf ein tolles Mitarbeiterteam bauen und mit dem Süddeutschen Philharmonie Konstanz auf ein ausgezeichnetes Orchester. Sponsoren sind ebenfalls gefunden, wie etwa die Biberacher Bruno-Frey-Stiftung und die Ravensburger Kreissparkasse. 2

Das Konzert mit Filmklassikern unter dem Motto „Ravensburg goes Hollywood“ am 23. Juni ab18 Uhr in der Oberschwabenhalle verspricht Highlights der Filmmusik wie „Moon River“, „Die Kinder des Monsieur Mathieu“, „Exodus“, die „Titanic-Suite“ oder „Spiel mir das Lied vom Tod“ für großen Chor, Solisten, Orchester und den Mundharmonikaspieler Cornel Ionescu, aber auch Orchesterwerke wie die Suite „Fluch der Karibik“, Musik aus „Star wars“ oder das Friedenslied „Hymn to the fallen“ aus „Der Soldat James Ryan“ von John Williams.

Der Vorverkauf (Tourist Info in Ravensburg und www.reservix.de) hat begonnen. Karten für das Konzert „Ravensburg goes Hollywood“ am 23. Juni um 18 Uhr in der Oberschwabenhalle Ravensburgsind auch im Sekretariat des Ochsenhauser Gymnasiums (Telefon 07352/921532) erhältlich.