Franz Kehrle feiert 90. Geburtstag

Der Ehrenvorstand des Liederkranzes Reinstetten Franz Kehrle hat vergangene Woche seinen 90. Geburtstag gefeiert. Der Vorsitzende des Männergesangvereins Siegfried Wespel überbrachte die Glückwünsche seiner ehemaligen Sängerkameraden und überreichte dem Jubilar einen Geschenkkorb.

Franz Kehrle leitete als Vorsitzender den Verein von 1983 bis 1995. In dieser Amtszeit war Josef Laubheimer senior sein Stellvertreter. Er war ebenso unter den Gratulanten wie Pfarrer Thomas Augustin und Ortsvorsteher Franz Kiefer. In der Kaffeerunde rief man alte Zeiten in Erinnerung.

So erlebte Kehrle drei Chorleiter mit Rektor Franz Wespel, seinen Sohn Gerhard Wespel und den seit 20 Jahren tätigen Franz Härter. Höhepunkte waren das Mitgestalten bei der Primiz von Pater Karl Bopp, die Verabschiedung von Pfarrer Baier und die Investitur von Pfarrer Schmid. Intensiv wurde die Verbindung zu den Vereinen gepflegt. So entwickelte sich die Vereinsfasnet in Reinstetten zur Dorffasnet, bei der sich fast alle Vereine einbrachten.

In jener Zeit trat der Gesangverein noch bei Festumzügen und Zeltfesten auf, was heute nicht mehr zeitgemäß ist, außer das jährliche Regionssingen des Oberschwäbischen Chorverbands. Franz Kehrle war 1966 Gründungsmitglied des Liederkranzes und hielt dem Verein 45 Jahre lang als Tenorsänger die Treue.