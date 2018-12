Frank Heckelsmüller signiert Bücher

Frank Heckelsmüller signiert am Freitag, 21. Dezember, von 14.30 bis 16 Uhr in der Buchhandlung Lesebar in Ochsenhausen seine Bücher signieren. „Einigkeit, Unrecht und Freiheit“, zwei historisch-biografische Romane, beschreiben das Leben Franz Frickers in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In Band zwei, dem neuen Buch, wird die Lebensgeschichte zwischen 1918 und 1945 erzählt. Franz Fricker ist blind aus dem verlorenen Ersten Weltkrieg in seine oberschwäbische Heimat Barabein zurückgekehrt. Für ihn wie für viele seiner Landsleute ist eine Welt zusammengebrochen und die Zukunft ungewiss. Wie wird sein Leben an seinem neuen Wohnort Ochsenhausen und in seiner Ehe mit einer Geschäftsfrau aussehen?