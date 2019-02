Frühlingssonne scheint zum raren Umzug

Strahlender Sonnenschein und Temperaturen um die 15 Grad haben beim Umzug am Samstag in Mittelbuch für zahlreiche Besucher gesorgt. Nur alle vier Jahre findet in dem kleinen Dörfchen mit seinen rund 1000 Einwohnern ein Fasnetsumzug statt.

Der Musikverein Mittelbuch eröffnete pünktlich um 15 Uhr das bunte Treiben durch die Gemeinde. Der Kindergarten und die Gardemädchen folgten. Die örtliche „Jazztanzgruppe in Rente“ ging unter dem Motto: „Bier bald billiger als Benzin, drum flieg nicht fort – Sauf im Ort“ an den Start und verteilte an die lachenden Besucher nicht etwa Bier, wie zu erwarten gewesen wäre, nein, ein roter Saft wurde an die durstigen Zuschauer ausgeschenkt.

In der gesamten Gemeinde war aktiv Fasnet angesagt. Zahlreiche Gruppen beteiligten sich am Geschehen wie etwa eine Regenbogentruppe, die mit einer Polonaise durch die Zuschauer zog. Auch das Vereinigte Königreich spielte in Mittelbuch eine Rolle: „Wo isch der Exit vom Brexit?“, fragten sich einige Teilnehmer, die extra die Queen und Theresa May eingeflogen hatten, die in einer Nobelkarosse durch den Ort fuhren und den Mittelbuchern zuwinkten. Kurzfristig wurde das Auto von weiblichen Einhörnern gekapert, bevor die Fahrt weiter ging. Auch Hippies und Wikinger sah man beim Umzug, die die Kleinsten mit Süßigkeiten versorgten.

Benachbarte Narrenzünfte und Musikkapellen nahmen ebenfalls am Umzug teil wie etwa die Schalmeien aus Ingoldingen, die Narrenzunft Ochsenhausen, die Narrenzunft Reinstetten und Eberhardzell, die Schalmeien aus Bad Buchau, die Narrenzünfte Bellamont, Warthausen und Obereisenbach. Eine dreiviertel Stunde dauerte das Mittelbucher Spektakel, das sonst übliche Verschleppen von Mädchen, um sie als Christbaum zu verpacken oder ihnen die Schuhe zusammen zu binden blieb aus. Ersatzweise wurden sie von den Narren reichlich mit Konfetti und Holzspänen beworfen.